Rusya, Bazı Ülkelere Tahıl ve Şeker İhracatını Durdurdu

Rusya, 'dış faktörler tarafından kısıtlanan iç pazarı korumak’ amacıyla Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine tahıl ve şeker ihracatını durdurma kararı aldı. Tahıl ihracatı 30 Haziran'a kadar durdurulurken, şeker ihracatının 31 Ağustos'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş, Rusya’ya yönelik devasa yaptırımların uygulanmasına neden olmuştu. Rusya, yaptırımların ardından geri adım atmazken benzer yaptırımları Batı dünyasına da uygulamaya başlamıştı. Bugünse Rusya’dan bir başka önemli haber geldi.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından birisi olan ve Türkiye’nin de en büyük müşterilerinden birisi olduğu Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine (Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan) tahıl ve şeker ihracatını geçici olarak yasakladı. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, yasağın buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatını kapsadığını ve 30 Haziran’a kadar uygulanacağını açıkladı.

Amaç 'iç pazarı korumak'

Bununla birlikte imzalanan kararnameye göre beyaz ve ham şeker ihracatı, söz konusu ülkelere 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Öte yandan halihazırdaki kota sistemi dahilinde özel ihracat lisansının tacirlere dağıtılmaya devam edileceği belirtildi. Reuters’ın haberine göre bu önlem, ‘dış faktörler tarafından kısıtlanan iç pazarı korumak’ için alındı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte buğday fiyatları, küresel piyasalarda %23 oranında değer kazanmıştı. Küresel piyasalar, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelere kilitlenmiş bir şekilde hareket ederken bu süreç boyunca petrol ve altın fiyatlarında yeni rekorlar da görülmüştü.