Küresel piyasalarda brent petrolün 130 dolardan 100 dolar seviyesine çekilmesiyle akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim gelmeye başladı. Motorin fiyatlarında dün gece indirim yapıldı. Ayrıca benzin ve motorinde bu gece de yeni bir indirim daha yapılması konuşuluyor.

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş ile birlikte petrol fiyatları küreselde yeni rekorlara imza atarken bu durum, halihazırda fiyatların artışta olduğu ülkemize de yansımıştı. Öyle ki son zamların ardından motorinin litre fiyatı 23 TL’ye dayanmış, benzinin litre fiyatıysa 20 TL’yi aşmıştı.

Fakat bu zamlar yapıldığında fiyatı 130 doları aşan brent petrol, günümüzde 100 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Küreselde düşen petrol fiyatlarının pompaya yansıması beklenirken, dün gece ilk indirim geldi. Motorinin litre fiyatında önemli bir indirim yapıldı. İndirim, akaryakıt fiyat değişimlerini sürekli paylaşan EPGİS tarafından duyurulmadı.

Motorinde indirim yapıldı:

Aktarılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında bu gece pompa fiyatına yansıyacak şekilde 2,38 TL’lik indirim gerçekleştirildi. Söz konusu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı pek çok ilde 20,5 TL seviyelerine geriledi. Benzinde henüz bir fiyat değişimi olmazken, bugün hem benzinde hem de motorinde yeniden indirim yapılacağı beklentisi paylaşıldı.

Benzinde ve motorinde yeni indirim bekleniyor:

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 16 Mart’tan itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 1 TL 76 kuruş, motorinde ise 93 kuruşluk indirim yapılacak. İndirim rakamlarının kesin olmamasıyla birlikte gerçekleşecek indirimin pompaya yansıyacağı ifade ediliyor. Söz konusu indirimlerle birlikte benzinin litre fiyatı 19 TL’nin altına, motorinin litre fiyatıysa 20 TL’nin altına düşecek.