Rusya'nın İHA'sı S-70 Avcı'dan İlk Görüntülen Yayınlandı

Bir süre önce üretileceğine dair haberler duyduğumuzda Rus yapımı S-70 Avcı'dan ilk görüntüler internette yayınlandı. 1.000 km/s maksimum hıza ulaşabileceği belirtilen İHA'nın çeşitli silahlar barındıracağı da verilen bilgiler arasında.

Rusya'nın ilk büyük insansız hava aracı S-70, testleri geçmeye devam ediyor. 2011'de yayınlanan Rusya Savunma Bakanlığı'nın sözleşmesi sonucunda, PJSC tarafından yürütülmeye başlayan bu büyük proje, Rusya donanmasının sahip olacağı ilk ağır insansız hava aracı olarak tarihe geçecek.

Daha önce de S-70'in üretildiğine dair haberler basında yer almıştı ve ilk uçuşları için hazırlıkların yapıldığı belirtilmişti. Yayınlanan bilgilere göre, S-70 ilk uçuş testini tamamladı. Radar gizliliğine sahip olan S-70 Avcı, 20 ton ağırlığında olacak. Uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştirecek olan bu insansız hava aracı, çeşitli hassas silahlar kullanabilecek ve uçuş hızı 1.000 km/s'i bulacak.

Resmi çıkışı için 2020 yılı işaret edilse de herhangi bir problem olmadığı sürece S-70'in 2019 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"Yeni Rus İnsansız Hava Aracı, Avcı"