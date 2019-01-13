Rusya, Spektr-R isimli radyo teleskobu ile ilgili büyük bir sorun yaşıyor. Yetkililer teleskoptan hala sinyaller aldıklarını ancak Spektr-R'ın kontrol komutlarına cevap vermediğini belirttiler.

Rusya, uzay çalışmaları konusunda çalışmalarına hızla devam ederek bu yarışta ABD'nin gerisinde kalmak istemiyor. İki ülke arasında geçmişten bugüne her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da kıyasıya rekabete devam ediyor. Buna rağmen zaman zaman ortak çalışmalar da gerçekleştiren iki süper güç, gelişmiş teknolojileri ile Dünya'nın yörüngesinde bile birbirlerini takip halinde oluyorlar.

Geçtiğimiz günlerde bu yarışta Rusya'nın hanesine önemli bir eksi puan yazdıracak gelişme yaşandı. Rusya'nın 2011 yılından itibaren yörüngede bulunan ve başarı ile görevini devam ettiren Spektr-R isimli radyo teleskobu, uzay ajansından gelen komutlara yanıt vermeyi durdurdu. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre teleskop hala sinyal gönderiyor fakat gönderilen komutlara hiç bir şekilde yanıt vermiyor. Yaşanan bu aksaklık, uzay çalışmaları adına önemli bir problem olarak görülüyor.

Astronomlar, 2011 senesinde yörüngeye gönderilen bu teleskobun aslında ömrünü çoktan tamamladığını açıkladılar. 2014 senesinde görevinin bitmesi planlanan Spektr-R, yüksek performansı nedeni ile bu seneye kadar başarı ile veri aktarımlarını gerçekleştiriyordu. Buna rağmen, uzay ajansının kendine ait bir radyo teleskobunun kontrolünü kaybetmesi öenmli bir aksaklık olarak adlandırılıyor.