Bilindiği gibi başrolünde Ryan Reynolds’ın yer aldığı Netflix filmi 6 Underground, bir süre önce izleyicilerle buluştu. Transformers serisinin yaratıcısı Michael Bay'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmi beğenenler kadar beğenmeyenlerin de olduğunu belirtelim. Gelin, film hakkında daha detaylı bilgi almanızı sağlamak için hazırladığımız yazımıza geçelim.

Ölmüş numarası yapan bir milyarderin, bir diktatörü alt etmek için kurduğu ajan grubuna ve sonrasında yaşananlara odaklanan 6 Underground'un yönetmenlik koltuğunda, yine sinema tutkunlarının oldukça yakından tanıdığı Michael Bay oturuyor. Tüm bu bilgilerden sonra vakit kaybetmeden bu filmi daha yakından tanımanızı sağlayacak olan yazımıza geçelim.

Not: Filmi henüz izlemediyseniz yazımızın bundan sonraki kısmının spoiler içerebileceğini belirtelim. Spoiler kaygısı taşıyorsanız, sizi bu aşamada yaklaşık 4 hafta önce yayınlanan 6 Underground fragmanı haberimize yönlendirebiliriz.

6 kişilik bir ekibin olağanüstü macerası: 6 Underground

Hikâyesinin özetine yukarıda biraz değindiğimiz filmde bir milyarderi canlandıran Ryan Reynolds'ın kurduğu 6 kişilik özel ekibin başından geçenlere tanıklık ediyoruz. Yaklaşık bütçesi 150 milyon dolar olarak açıklanan filmin ilk kısmında Reynolds, ekibin ilk görevini anlatıyor. Bu sayede aslında hem ekibi tanıma hem de hikâyeye kısa bir giriş yapma imkânı elde ediyoruz.

Filmde Dave Franco'nun karakteri olan Six'i (Altı) yeşil spor arabasını kullanırken görüyoruz. Retina taramalı bir koruma sistemi için bir kişinin gözüne ihtiyaç duyan ekibin ölü bir avukatı taşıması da aynı sahnede karşımıza çıkıyor. Aracın arka koltuğunda Adria Arjona tarafından canlandırılan Five'a (Beş) ve Mélanie Laurent'in karakteri Two'ya (İki) bir bakış atıyoruz. Bu noktada One (Bir) karakterinin lider olduğunu da ekleyelim.

Santa Maria del Fiore Katedrali'nden aşağı inen Four (Dört) karakteri, Ben Hardy tarafından canlandırılıyor. Bir buluşma noktasında ekibin geri kalanıyla buluşmayı beklediğini gördüğümüz Three (Üç) karakterine ise Manuel Garcia-Rulfo hayat veriyor. Filmde yaşanan kargaşanın ardından 6 kişilik ekipten birinin öldüğüne tanıklık ediyoruz ve Corey Hawkins tarafından canlandırılan Seven (Yedi) karakteri oyuna giriyor.

Peki 6 Underground nasıl bir film?

Karakterleri böyle farklı sahnelerle anlatınca kafanız biraz karışmış olabilir ama bu ekibe kolayca ayak uydurabileceğinizi söyleyebiliriz. Aksiyonun neredeyse her dakikasında olduğu 6 Underground filmi, bizim izlenimlerimize göre oldukça hızlı bir tempoya sahip. Çatışma, halatla iniş, dövüş, araçla takip, patlama gibi aksiyon sahnelerinin yer aldığı filmde bunları birbirine bağlamakta biraz zorluk yaşayabilirsiniz.

Kurgusal bir ülke olan Turgistan'ın diktatörüne darbe yapmayı hedefleyen ekibin hikâyesine odaklanan 6 Underground, ilginç karakterleri bir araya getiriyor olmasıyla da öne çıkıyor. Flashback'ler ile hikâyeye daha iyi odaklanacağınız yapım, bazı kişiler tarafından da "Bugüne kadarki en Michael Bay filmi" olarak lanse ediliyor.

