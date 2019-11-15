Başrolünde Ryan Reynolds’ı izleyeceğimiz Netflix filmi 6 Underground, yeni fragmanıyla karşımıza çıktı. Aksiyonun dibine vuracağımız filmin yönetmen koltuğunda Transformers serisinin yaratıcısı Michael Bay oturuyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, son dönemdeki en iddialı projelerinden biri olan 6 Underground’ın yeni fragmanını paylaştı. Aksiyon-gerilim türündeki filmin başrolünde, Deadpool hayranlarının yakından tanıdığı bir isim olan Ryan Reynolds bulunuyor. Kameranın arkasında ise Transformers, Armageddon ve Arınma Gecesi dahil birçok başarılı yapıma imza atmış olan Amerikalı yönetmen Michael Bay var.

Filmde Reynolds’ı, dünyanın en tehlikeli suçlularıyla savaşan gizli bir ekibin lideri olarak izleyeceğiz. Netflix’in ekim ayında paylaştığı ilk fragman, çoğunlukla 6 Underground’daki aksiyon sahnelerine odaklansa da, Reynolds'un Deadpool serisinin yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick ile eğlenceli diyaloğunu da ekranlara taşımıştı. Bu arada, yukarıdaki ikilinin 6 Underground’ın senaryosunu da kaleme aldığını söyleyelim.

6 Underground'ın yönetmeni Michael Bay, filmde CGI teknolojisi kullanılmadığını söylemişti

Dijital yayın devinin yayınladığı yeni fragmanda, Reynolds ve ekibinin spor otomobille İtalya sokaklarında heyecan dolu bir kovalamaca içinde olduğunu görüyoruz. Aksiyon sinemasının iki dev ismi Reynolds ve Bay’i bir araya getiren Netflix, filmi çekmek için 150 milyon dolar harcadı. Bu dev bütçe, filme dair beklentileri bir hayli artırıyor.

Son iki yılda Will Smith’li Bright ve Sandra Bullock'un korku-gerilim filmi Bird Box ile büyük bir izleyici kitlesi yaratan şirket, buna rağmen yaptığı çoğu orijinal filmde vasatı geçemiyor. Umuyoruz bu durum, 6 Underground ile değişir. Reynolds’ın yanı sıra Mélanie Laurent, Adria Arjona ve Ben Hardy gibi başarılı isimleri de izleyeceğimiz 6 Underground, aralık ayı içinde Netflix’te yayınlanacak.

6 Underground'ın yeni fragmanı: