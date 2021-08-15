Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, 13 Ağustos'ta vizyona giren ve aynı gün 10,5 milyon dolar hasılata ulaşan Free Guy'ın devam filminin geleceğini duyurdu. Haber 20th Century Studios tarafından da doğrulandı.

ABD’li ünlü oyuncu Ryan Reynolds, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Free Guy filminin devamının geleceğini duyurdu. Film, Türkiye’de 13 Ağustos’ta vizyona girmişti.

Sinema severler için güzel haberi Cumartesi (14 Ağustos) günü veren Reynolds’ın Twitter’daki ifadeleri şöyle: “Veeee, 3 yıl boyunca #FreeGuy’ın orijinal bir IP filmi olduğu mesajını verdikten sonra Disney, bir devam filmi istediklerini bugün doğruladı. Woo hoo!”

Haberi 20th Century Studios doğruladı

Reynolds’ın bu tweet’ini 20th Century Studios da retweet etti, yani haberi doğruladılar. Filmin yönetmeni Shawn Levy de Reynolds’ın tweet’ine “Yuuuuup” şeklinde bir yanıt vererek sevincini belirtti.

Ünlü oyuncu, “Free Guy” filminde, “Free City” adlı ünlü bir oyunda bir video oyunu karakterini canlandırıyor. Reynolds bir oyunun içinde yaşadığını anlar anlamaz oyunun kahramanı olmaya girişiyor ve ona bu yolda, Joe Kerry ve Jodie Comer tarafından canlandırılan oyun geliştiricileri yardım ediyor. Filmde Lil Rel Howery, Taika Waititi ve Utkars Ambudkar da rol alıyor.

13 Ağustos’ta vizyona giren “Free Guy”ın bu haftasonu itibarıyla 26 milyon dolar hasılata ulaşması bekleniyor. Eleştirmenlerden ve izleyicilerden iyi yorumlar alan film vizyona girdiği günde 4,165 sinema salonundan 10,5 milyon dolar hasılat elde etti.