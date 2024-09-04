Kuveyt’in çöl toprakları, tarih boyunca pek çok zorluğa ev sahipliği yapsa da Basra Körfezi’nin kıyısındaki Sabah Al Ahmad Deniz Şehri bu zorlukların üstesinden mühendislik ve teknoloji ile gelmeyi başardı. Detayları içeriğimizde anlatıyoruz.

Modern mühendislik tekniklerinin bir zaferi olarak öne çıkan Sabah Al Ahmad Deniz Şehri, aslında Basra Körfezi’nin kıyısında, Kuveyt’in güneyinde yer alan bir mega proje.

Çölün ortasında bir deniz kenti yaratmak amacıyla tasarlanan bu proje şu anda dünyanın en büyük kıyı geliştirme projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sabah Al Ahmad Deniz Şehri, toplamda 100 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyor.

2003 yılında inşa edilmeye başlanan bu projenin 10 aşamadan oluşarak 25 yıl içinde kademeli olarak tamamlanması planlanıyor.

İlk fazı 2010 yılında tamamlanan projenin, sonraki aşamalarının da hızla ilerlediği ve şehrin tamamlanan kısımlarının aktif olarak kullanılmakta olduğu biliniyor.

Tamamlandığındaysa, 250.000'den fazla kişiye ev sahipliği yaparak ve Kuveyt’in en büyük yerleşim bölgelerinden biri hâline geleceği düşünülüyor.

İnşasında, çölü denizle buluşturmak için ileri düzey hidrolik mühendislik teknikleri kullanıldığı biliniyor.

Proje kapsamında açılan 200 kilometre uzunluğundaki yapay kanalların etrafına yerleşim alanları inşa edilerek çölü denizle buluşturmak hedefleniyor.

Ayrıca, bu mühendislik harikası projede hem doğal su yollarını korumak hem de su kalitesini arttırmak için detaylı bir hidrolik tasarım olması planlanıyor.

Ek olarak, denizin altına yerleştirilen özel bariyerlerle suyun akışını kontrol ederek erozyonu önlemek ve deniz ekosisteminin korunmasına da katkı sağlamak amaçlanıyor.

Özellikle suyun dolaşımı ve temizliği sağlanarak, durgun suyun yarattığı potansiyel çevre sorunlarının da minimize edileceği söyleniyor.

Çevre dostu olduğu söylenen bu projenin, su altı habitatlarını korumak ve deniz ekosistemini canlandırmak için ileri teknoloji sistemler barındırdığı da ekleniyor.

İlk fazı 2010 yılında tamamlanan projenin, sonraki aşamalarının da hızla ilerlediği ve şehrin tamamlanan kısımlarının aktif olarak kullanılmakta olduğu biliniyor.

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