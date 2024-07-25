Son yıllarda birbiri ardına mega projeler duyuran Suudi Arabistan, yenilikçiliğin sınırlarını zorlayan bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Siranna adı verilen bu projenin detaylarını bu içerikte ele alacağız.

Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmak amacıyla yenilikçi ve ilgi çekici mega projelere büyük yatırımlar yapıyor.

Ülkenin Vizyon 2030 programının bir parçası olarak, turizmi canlandırmak için yapılacak olan bu projeyse âdeta çölün ortasında bir vaha gibi yükselecek olan Siranna!

Dağ ile bütünleşecek şekilde yapılacak olan Siranna tamamlandığında 65 odalı bir otele ve 35 residansa ev sahipliği yapacak.

Kızıl Deniz manzarasıyla misafirlerini büyüleyecek olan bu yapıya yalnızca denizden ulaşım mümkün olacak.

Siranna'nın mimarisinin de modernlikle geleneksel unsurları harmanlayarak benzersiz bir estetik sunacak şekilde tasarlandığı görülüyor.

İçerisinde lüks oteller, tatil köyleri, alışveriş merkezleri, spor kompleksleri ve benzeri daha birçok tesis bulunması bekleniyor.

Ek olarak, Siranna'nın merkezinde yer alacak olan devasa tema parkı, bölgedeki tarihi ve kültürel mirası tanıtan müzeler ve sergi alanları, doğal yaşam parkları, su sporları merkezleri ve golf sahaları gibi aktivitelerin de proje kapsamında yer alması bekleniyor.

Ek olarak, projede en son teknolojilerin kullanılacağı da belirtiliyor.

Akıllı şehir teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir su yönetimi sistemleri ile Siranna’nın geleceğe göz kırpan bir şehir olarak tasarlandığı söyleniyor.

Örneğin, güneş enerjisiyle çalışan binalar ve yeşil çatı sistemleri ile enerji verimliliğini arttırmak amaçlanıyor.

Ek olarak, bölgenin doğal güzelliklerini korumak adına, yapıların çoğunun yerel malzemeler kullanılarak inşa edileceği belirtiliyor.

Ayrıca, ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için en son teknoloji yapay zekâ ve IoT (nesnelerin interneti) uygulamalarının da yer alacağı belirtiliyor.

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