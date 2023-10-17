Günümüzde Kuveyt, en güçlü para birimine sahip olmasıyla dünya çapında bir egemenliğe sahip. Peki bu paranın kaynağının nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Şüphesiz ki birçoğumuz aklımızdan en az bir kez dahi olsun Kuveytlilerin para kaynağının nereden geldiğini merak etmişizdir. Çarşılarda, pazarlarda ve AVM'lerde hunharca para harcayan bu insanlar, dünyanın en değerli para birimine sahip. Gayri safi millî gelirde kişi başına düşen 81.800 dolar ile en yüksek miktarda gelire sahip olan ülkelerden biri.

Peki onca para birimi varken neden Kuveyt dinarı en değerlisi dersiniz? Aslında sorunun cevabı çok da zor değil, en önemli etmen tabii ki petrol rezervleri.

Petrol rezervlerine değinmeden önce ilk başta ekonomik istikrarından bahsedelim.

Kuveyt'in ekonomisi birçok ülkenin ekonomisinin aksine düşük enflasyon oranları ve sağlam ekonomik temeller üzerine kurulu. Ekonomik istikrarı yabancı yatırımcıların da güvenini kazanmasına sebep oluyor ve bu sebeple ülkeye daha fazla döviz girmesini sağlıyor. Ancak Kuveyt'te bizim ülkemizdeki gibi dolar akışı sağlanmıyor.

Kuveyt, bu para akışını kendi para birimi tarafından sağlıyor. Yani ülkeye dolar değil, yoğunlukla kendi para birimi giriyor. Ayrıca Kuveyt Merkez Bankası aşırı para basımına bağlı olarak gerçekleşen devalüasyonun önüne de buna bir sınırlama getirerek geçiyor. Bu da hâliyle neden bu kadar değerli olduğunu açıklar nitelikte.

Kuveyt, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve satıcılarından biri. Dünyada petrol rezervlerinin yaklaşık %10'una sahip.

Petrol rezervlerinin %10'una sahip olmak demek 104 milyon varil ham petrole sahip olmak demekle aynı şeydir. Dünyanın dört bir yanına dağıtılan petroller ülkeye doğal olarak yüksek bir gelir sağlamakta ve etkin kaynak yöntemleri ise birçok ülkeye taş çıkaracak seviyede.

Devlet, gelirinin yaklaşık %80'ini bu doğal kaynaklarla karşılamakta ve kendi sattıkları petrolü ancak kendi para birimiyle almasına izin veriyor. Tabii sadece petrol rezervlerine sahip değiller; onun haricinde birçok zengin kaynak, ülkenin toprakları altında yatıyor.

Bu kaynaklar haricinde dünyada enerji üretimi ve ihracatı, gayrimenkul satışı ve turizm konusunda oldukça önemli bir ülke.

Günümüzde Kuveyt Merkez Bankası, Kuveyt dinarını destekleyecek mali politikalar izlemeye devam ediyor.

Kuveyt Merkez Bankası

Yerel bir bankanın kıdemli bir çalışanı bu konu hakkında bir açıklamada bulunmuş: "KMB, para arzını ülkenin ekonomik ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak şekilde düzenleyerek değerini daha da destekliyor."

Peki, "1 Kuveyt Dinarı kaç Türk lirası ediyor?" diye soruyorsanız, güncel kur itibarıyla şu anda tam olarak 90.13 TL!

Bu konuyu şöyle özetleyebiliriz: Aslında bu olay az çok arz ve talep ilişkisiyle bağlantılı. Kuveyt'in bu konuda yaptığı büyük bir stratejik hamle var diyebiliriz, petrol satışını kendi para birimiyle yapması ülkenin para birimine ciddi anlamda değer sağlıyor. Sadece Türk lirasında bu kadar yüksek sanmayın; birçok para birimi, Kuveyt dinarı karşısında daha değersiz.

1 Kuveyt dinarı ise güncel kur olarak 3.23 dolar: