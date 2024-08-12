Suudi Arabistan, çölün ortasında 22,5 milyar dolarlık bir metro projesi olan Riyad metosunu inşa ediyor. Bu devasa mühendislik harikası, ülkenin modern ve ilerici bir imaj yaratma çabalarının bir parçası.

Riyad metrosu, sadece devasa bir mühendislik projesi olmanın ötesinde Suudi Arabistan'ın kendini yeniden tanımlama çabasının merkezinde yer alıyor.

Ülkenin ekonomik ve sosyal dönüşüm hedeflerinin simgesi olan metro hattı, Suudi Arabistan'ı uluslararası alanda gücünü ve vizyonunu sergilemeyi amaçlıyor.

Riyad Metrosu, dünya üzerindeki en büyük metro projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Toplamda 176 km uzunluğunda, 6 hat ve 85 istasyondan oluşan bu proje, Riyad'ın çöl şehir yapısına yeni bir soluk getiriyor. Suudi Arabistan, bu projeye petrol gelirlerinden elde ettiği milyarlarca doları yatırarak tahtta oturan kişinin ötesinde bir miras oluşturma peşinde.

Suudi Arabistan, önümüzdeki on yılda iki büyük dünya etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor: Expo 2030 ve 2034 Dünya Kupası. Bu etkinlikler, ülkeye büyük miktarda para, turizm ve siyasi nüfuz kazandıracak.

Bu nedenle Riyad metrosu gibi büyük altyapı projelerinin tamamlanması hayati önem taşıyor. Metro ağı, şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlayarak ulaşımın modern ve sürdürülebilir hâle gelmesini sağlayacak.

Riyad, son 30 yılda büyük bir dönüşüm geçirdi.

70'lerde petrol gelirleriyle altyapısını otomobil üzerine kuran şehir, günümüzde daha sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapıyor. Kadınların araç kullanma hakkı elde etmesi ve uluslararası turistlerin ziyaretine açılması gibi sosyal değişimler, şehrin modernleşme sürecini hızlandırdı.

Çölün ortasında böyle bir proje inşa etmek, beraberinde birçok zorluğu getiriyor. Aşırı sıcaklıklar, kum fırtınaları ve mevsimsel değişiklikler, inşaat sürecini etkileyen faktörler arasında.

Ayrıca 2017'deki yolsuzluk operasyonları ve 2020'deki pandemi, projede gecikmelere neden oldu. Ancak Suudi Arabistan, bu zorlukları aşarak projeyi tamamlamaya kararlı.

Riyad metrosunun inşası sırasında işçi hakları ve çalışma koşulları da gündeme geldi.

Suudi Arabistan, yabancı işçilerin emeğine dayanan bir ülke olarak bu konuda eleştirilerle karşılaşıyor.

2022 Dünya Kupası sırasında Katar'da yaşanan işçi ölümleri, bölgedeki işçi hakları konusunda endişeleri artırdı. Riyad Metro Projesi'nde de benzer endişeler mevcut ancak Suudi yetkililer bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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