Gün henüz yeni başlıyor. Her yere sessizlik hakim, elinizde bir kahve ve zihninizin olduğundan daha keskin olduğunu düşünüyorsunuz, çalışmaya hazırsınız. Evet bilimsel olarak bazı insanların sabah saatlerinde neden daha üretken ve yaratıcı olduğunu açıklıyoruz.

Her insanın tabii ki bir olmadığını, bazı insanların gece kuşuyken daha üretken olduğunu da söyleyebiliriz ancak genele bakıldığında sabah, üretkenliğin zirvesi yaşanıyor.

Bunun da oldukça mantıklı sebepleri var.

Biyolojik bir saatimiz var.

Doğal uyku-uyanıklık döngümüze sirkadiyen ritim deniyor ve bu ritim, gün ışığı ve karanlık döngüsüne göre çalışıyor. Vücudumuzun işleyişi sırasında kortizol adı verilen stres hormonu seviyemiz daha yüksek oluyor ancak bu kötü bir şey değil.

Kortizol, beynimizin uyanıklığını arttırırken odaklanma yeteneğimizi de güçlendiriyor ve bununla beraber hafızamız da keskinleşiyor. Yani sabahlar tik tak, tik tak, beynimiz çalışmaya devam ediyor.

Problem çözmek sabahın işi.

Uyku sırasında aslında beynimiz bir nevi gece mesaisi yapıyor. Bilgiler düzenleniyor, gereksiz olanlar siliniyor ve önemli olanlar güçleniyor. Bu yüzden de sabahları daha net ve taze bir beyin ile uyanıyoruz.

Karmaşık problem çözme ve yaratıcı düşünme gerektiren işler de sabahın ilk saatlerinde daha verimli şekilde yapılabiliyor.

Ayrıca bazı araştırmalar gösteriyor ki sabahın ilk saatlerinde güne başlayan insanlar daha vicdanlı ve daha sakin oluyor. Tabii ki her zaman geçerli olmasa da sakin ve uysal bir davranış, bazı işlerde başarıya da getirebiliyor.

Sessizliğin gücünü de kullanıyoruz.

Sabahın erken saatlerinde genellikle kuş sesleri dışında pek bir şey duymayız. Trafiğin sesi daha yeni başlıyor olabilir ama sürekli çalan telefon, bildirim bombardımanı henüz başlamamıştır. Bu da beynimizin daha huzurlu ve dikkatimizi daha verimli şekilde toplaması demek.

Bir de önceden planladığımız işleri halletmek için önümüzde koskoca bir gün var. Bu da sizi iyi hissettirmiyor mu?

Sabahın verimliliğini nasıl zirveye çıkarırsınız?

Bunu düzenli hâle getirmek ve avantajlarından faydalanmak istiyorsanız bir rutin oluşturmanızda fayda var. Güne küçük egzersizlerle başlayarak kan dolaşımınızı arttırabilirsiniz.

Beyin dostu bir kahvaltı ile enerjinizi de yerine getirdikten sonra geceden tertemiz bıraktığınız masanıza geçerek işlerinize başlayabilirsiniz.

Önemli ve zaman alan ya da sakin düşünmeniz gereken işleri, sabah saatlerinde hallederek de günün geri kalanını daha sakin ve huzurlu geçirebilirsiniz.

Erken kalkmanın dezavantajları da yok değil.

Ya da şöyle diyelim, sabah kalkmak herkese göre değil. Bazıları gerçekten beyninin gece saatlerinde daha yaratıcı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de acımasız olmanın anlamı yok.

Tabii ki gece çok da geç yatmadan uyku düzeninizi koruyabilir ve üretken olduğunuz zamanı kendiniz bulabilirsiniz. Herkes sabahın ilk ışıklarıyla kalkacak diye bir şey yok. O yüzden eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız alarmınızı kapatın ve dinlenin.

Gelelim sabah kuşlarının yaşadığı dezavantaja. Onların sosyalleşmesi gece insanlarına göre daha zor. Gece kuşlarının ilgi odağı olma yüzdesi daha fazla ve daha güçlü sosyal ağlara sahipler.

Siz hangisisiniz?

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