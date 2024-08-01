Yeterince uyuyup uykumuzu aldığımızı düşünsek de sabah yorgun uyanmak, birçoğumuzun gündelik problemleri arasındadır. Peki bunun sebebi nedir?

“7-8 hatta 9 saat uyuyorum ama bir türlü enerjik ve dinç uyanamıyorum” diyenlerdenseniz, yalnız değilsiniz.

Gelin, bu sinir bozucu durumun sebeplerine bakalım.

Uzmanların çoğu, yetişkinlerin her gece 7 ila 8 saat uykuya ihtiyacı olduğunu ifade eder.

Ancak bazılarımız, genetik sebeplerden dolayı daha azıyla idare edebilir ya da daha fazla uykuya ihtiyaç duyabilir. Ancak son araştırmalara göre 7 saatten az, özellikle de 6 saatten az uyku sizi yalnızca yorgun düşürmez.

Aynı zamanda çeşitli ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Öte yandan iyi bir uyku, yatakta geçirilen zamandan çok daha fazlasıdır. Bu süreç, hafiften derine kadar değişen dört aşamadan oluşur ve birkaç tekrarlı döngü hâlindedir.

Derin uyku sırasında, vücudun organlarını ve dokularını onarmak ve gençleştirmek için hormonlarla birlikte farklı kimyasallar salınır. Çoğu rüyanın görüldüğü hızlı göz hareketi aşaması olan REM uykusu sırasında ise kısa süreli anılar, uzun süreli depolamaya dönüşür.

Burada kötü düşünceler ve olumsuz duygular işlenir.

Ancak uyku, bu süreçlerden herhangi birinde bölünürse siz farkında olmasanız bile beyninizi ve vücudunuzu bu gençleşme ve yenilenme süreçlerinden mahrum bırakmış olursunuz. Dolayısıyla da sabah kalktığınızda yorgun hissedersiniz.

Bilim insanlarına göre uykunuzun verimli olup olmaması, yatakta geçirdiğiniz zamanın ne kadarını gerçekten uyuyarak geçirdiğinize bağlıdır. Yeterince uyumasına rağmen hâlâ yorgun hissedenler için bu verimlilik oranı ise ortalama %85’tir.

Bu oranı %100’e tamamlamak için 7 saatlik gerçek uykunun alınması gerekir. Bu 7 saat için de yatakta en az 8 saat geçirilmelidir. Yani kendinize göre yeterince uyuduğunuzu düşünseniz bile, bunun ne kadar verimli olduğunu hâlâ bilemezsiniz.

Peki bu yorgunluğun üstesinden gelebilmek için neler yapabilirsiniz?

Tutarlı bir uyku saati belirlemek bu noktada büyük önem taşır. Yani uyuduğunuz ve uyandığınız saatler her gün aşağı yukarı aynı olursa, kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz.

Gün içinde tempolu yürüyüş, yoga veya çeşitli sporları yapmak kan dolaşımınızı hızlandırır ve yatağa girdiğinizde direkt uykuya geçmenize yardımcı olur. Gün içinde eğer şekerleme yapacaksınız, bunu öğleden sonra geç vakitlerde ve en fazla 30 dakika yapmak da faydalı olacaktır.

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