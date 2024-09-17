Hepimiz bir şekilde bu tuzağa düştük: bilgisayar başında saatlerce çalışmak, dizi izlerken birkaç bölümün peş peşe gelmesi veya sosyal medyada kaybolmak. Peki, farkında mıyız? Bu kadar uzun süre oturmanın bize ne kadar zarar verdiğini biliyor muyuz?

İster ofiste bir masada ister evde koltukta oturalım, sürekli hareketsiz kalmanın vücudumuz üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük etkileri var.

Gün içinde ne kadar hareket etmeliyiz ve bu oturma işinin tehlikelerinden nasıl kaçabiliriz?

Sürekli oturmak, pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.

İster istemez hepimizin düşündüğü ilk sorun tabii ki kilo almak. Ancak iş bununla bitmiyor. Uzun süre oturduğumuzda kan dolaşımımız yavaşlıyor, metabolizmamız neredeyse uyku moduna geçiyor.

Bu da kalp hastalıkları, diyabet ve hatta bazı kanser türlerine kadar uzanan bir risk zincirine yol açabiliyor. Üstelik duruş bozuklukları, kas ve eklem ağrıları da cabası.

Sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığımız da etkileniyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, stres seviyemizi artırıp depresyon ve anksiyete gibi sorunlara neden olabiliyor.

Daha az hareket ettiğimizde, enerji seviyemiz düşüyor ve kendimizi daha yorgun hissediyoruz. Yani aslında düşündüğümüzün aksine, hareketsizlik bizi daha tembel değil, daha yorgun yapıyor!

Ne kadar hareket etmeliyiz?

Harika haber şu ki küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Her gün saatlerce spor salonuna gitmenize gerek yok ama düzenli ve kısa süreli hareketler bile sağlığınızı olumlu etkiliyor.

Uzmanlar, gün içinde toplamda 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmanın yani tempolu yürüyüş, bisiklet sürme ya da dans gibi aktivitelerin yeterli olduğunu söylüyor.

Ancak bu 30 dakikayı tek seferde değil, gün içine yayarak yapabilirsiniz. Hatta her saat başı 5-10 dakika ayağa kalkıp esneme hareketleri yapmak bile yeterli olabilir.

Küçük adımlar, büyük kazanımlar

Hareketsiz yaşam tarzını değiştirmek aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Yapabileceğiniz birkaç basit değişiklikle büyük farklar yaratabilirsiniz. İşte birkaç öneri:

Sık sık mola verin: Her 30 dakikada bir ayağa kalkın, esneme hareketleri yapın. Hatta iş yerinde minik yürüyüşler de yapabilirsiniz.

Her 30 dakikada bir ayağa kalkın, esneme hareketleri yapın. Hatta iş yerinde minik yürüyüşler de yapabilirsiniz. Telefonla konuşurken hareket edin: Telefon konuşmalarınızı ayakta yapın. Bu hem kalori yakmanıza yardımcı olur hem de daha enerjik hissetmenizi sağlar.

Telefon konuşmalarınızı ayakta yapın. Bu hem kalori yakmanıza yardımcı olur hem de daha enerjik hissetmenizi sağlar. Asansör yerine merdiven kullanın: Merdivenler, kısa süreli ama etkili bir egzersiz imkânı sunar. Üstelik bunu her gün alışkanlık hâline getirirseniz, zamanla daha enerjik hissedeceksiniz.

Merdivenler, kısa süreli ama etkili bir egzersiz imkânı sunar. Üstelik bunu her gün alışkanlık hâline getirirseniz, zamanla daha enerjik hissedeceksiniz. Egzersizi eğlenceli hâle getirin: Spor yaparken sevdiğiniz müzikleri dinleyin ya da yeni bir dans tarzı öğrenin. Bu sayede hareketsiz kalmayı bir kenara bırakıp hareket etmeyi sabırsızlıkla bekleyeceksiniz!

Hareketsizliğin zincirlerini kırın!

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