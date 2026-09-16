Günümüzde otomotiv sektöründe küçük hacimli turbo motorlar ve hibrit güç üniteleri giderek daha yaygın hale gelmiş durumda. Daha düşük hacimden daha yüksek güç ve tork elde edilmesini sağlayan bu sistemler, beraberinde turboşarj, karmaşık yakıt enjeksiyonu ve hibrit sistemlerde ek elektrikli bileşenler gibi daha fazla parçayı beraberinde getiriyor.

Artan bakım maliyetleri ve karmaşık yapı, mekanik açıdan daha sade olan eski nesil atmosferik benzinli motorların şu an bile neden tercih edildiğini gösteriyor.

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İşte sanayi ustalarının "kolay kolay ölmez" dediği, sağlamlıklarıyla bilinen en güçlü 1.6 atmosferik motor seçeneklerinin yer aldığı o üniteler...

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Toyota 1.6 VVT-i (1ZR-FE / 3ZZ-FE)

Toyota’nın efsaneleşmiş "dayanıklılık" algısının arkasında yer alan motorlardan biri Toyota 1.6 atmosferik motor ailesidir. 3ZZ-FE ve 1ZR-FE farklı nesillere ait olsa da her iki motor da atmosferik yapıları ve Toyota'nın uzun süreli kullanım tecrübesiyle öne çıkıyor. 1ZR-FE'de zincirli triger sistemi kullanılırken 3ZZ-FE'de triger kayışı bulunuyor. Bu nedenle iki motorun bakım gereksinimleri de birbirinden ayrı.

Bu motorların Türkiye'de yüksek kilometreli çok sayıda örneğine rastlayabiliriz. Özellikle bu motorlar, düzenli yağ bakımı ve soğutma sistemi bakımları aksatılmadığında uzun yıllar kullanılabilir. Yüksek kilometreli araçlarda su pompası ve triger sisteminin durumu kontrol edildiğinde Toyota'nın bu motorları ikinci elde hâlâ güçlü bir seçenek.

VAG Grubu 1.6 8V (BSE / BSF - Efsane Düz 1.6)

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Volkswagen Grubu’nun Golf, Jetta, Leon ve Octavia gibi modellerinde kullandığı 1.6 MPI motorlar, Türkiye'de "Düz 1.6" olarak tanınıyor. AKL, BSE ve BSF gibi farklı motor kodlarına sahip bu atmosferik ünitelerin en büyük avantajı, 8 supaplı yapıları ve turbo veya direkt enjeksiyon gibi daha karmaşık sistemlerden uzak olmaları.

Türkiye pazarında uzun seneler boyunca kullanılan bu motorlar, parça erişiminin kolaylığı ve sanayide çok iyi tanınmaları sayesinde yüksek kilometreli otomobillerde tercih edilmeye devam ediyor.

Honda 1.6 i-VTEC (R16 / R18)

Honda Civic modellerinde görmeye alışık olduğumuz R16 ve R18 serisi atmosferik motorlar, farklı Civic nesillerinde kullanılan ve dayanıklılığıyla bilinen Honda motorları arasında bulunuyor. Yüksek devir çevirebilen yapısına rağmen Türkiye'de dayanıklılığıyla tanınan atmosferik seçenekler arasında bu motorlar da yerini alıyor.

R16 motorların uzun ömürlü olabilmesinde düzenli supap boşluğu kontrolü oldukça önemli. Hidrolik itici kullanılmayan bu yapıda özellikle LPG'li araçlarda supap ayarının, üreticinin bakım prosedürüne uygun şekilde yapılması gerek. Bunun dışında motorun sade atmosferik yapısı ve yaygın olması, hem parça hem de servis açısından avantaj sağlıyor.

Renault 1.6 16V (K4M)

Renault'un Megane, Clio, Scenic ve Symbol gibi modellerinde kullanılan K4M 1.6 litrelik 16 supaplı atmosferik ünite, Türkiye'nin en bilinen benzinli motorlarından biri. Motorun senelerce Renault ve Dacia modelinde kullanılması sebebiyle parçaları kolay bulunuyor. Bir diğer avantajı da sanayide de bu motoru tanıyan usta sayısı oldukça fazla olması.

K4M'de dikkat edilmesi gereken en önemli şey triger kayışının değişim periyodu. Bazı versiyonlarda kullanılan eksantrik faz ayarlayıcısı da yüksek kilometrede ses ve çalışma sorunlarına yol açabilen parçalardan biri. Bunun dışında bobin, yağ kaçağı ve soğutma sistemi gibi noktalar kontrol edilmeli.

Hyundai/Kia 1.6 MPI Gamma (G4FC / G4FG)

Kore otomotivinin başarısını kanıtlayan Gamma motor ailesi, alüminyum bloklu olmasına rağmen Türkiye'de yüksek kilometreli örnekleriyle kendini kanıtlayan atmosferik motorlar arasında yerini alıyor. Alüminyum bloklu olan bu motorlarda çok noktadan yakıt enjeksiyonu, değişken supap zamanlaması ve zincirli triger sistemi kullanılıyor. Bu özellikler, motorun atmosferik yapısını korurken dönemine göre modern bir çalışma sistemi sunuyor.

Ülkemizde en önemli avantajları ise yaygın bulunmaları. Hyundai ve Kia'nın pek çok modelinde kullanıldıklarından parça ve servis konusunda iyi bir altyapıya sahipler.

Fiat 1.4 8V (FIRE)

Fiat'ın meşhur Egea, Punto ve Linea modellerinde kullanılan 8 supaplı 1.4 FIRE motor, yüksek performans iddiası taşımasa da mekanik sadeliği, yaygınlığı ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıkıyor. Türkiye'deki pek çok otomobilde kullanılan bu motorun parçalarına ve tanıyan ustaya ulaşmak oldukça kolay.

Tasarımında eski tip bazı 8V FIRE versiyonlarının piston-supap çakışmasının oluşmaması, triger kayışı kopması durumunda ağır supap hasarı ihtimalini azaltabiliyor. Bu özelliğin tüm FIRE motorlarında görülmemesinin yanında yüksek kilometreli bir Egea 1.4 FIRE'larda ayrıca yağ tüketimi ve triger bakım geçmişinin kontrol edilmesi önemli.

Renault 1.6 8V (K7M)

Türkiye'de özellikle dayanıklılığı ve mekanik sadeliğiyle tanınan motorlardan biri de Renault'nun Clio, Symbol, Logan ve bazı Dacia modellerinde kullandığı 1.6 litrelik 8 supaplı atmosferik K7M. Bu motorun uzun yıllar kullanılırken basit motor yapısı, parça bulunabilirliğinin kolay olması ve her ustanın motoru çok iyi bilmesi oldukça avantaj sağlıyor.

Bu atmosferik motorun öne çıkan yönlerinden biri de karmaşık elektronik ve değişken supap zamanlama sistemlerinden uzak, sade bir yapıya sahip olması. Bu yüzden düzenli yağ ve soğutma sistemi bakımı yapıldığında yüksek kilometreleri görebilen motorlar arasında değerlendirilebilir.