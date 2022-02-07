Türk Doktorların Yurt Dışına Beyin Göçü Dünya Basınında

Türk doktorların özellikle son 1 yıl içinde inanılmaz oranda artan beyin göçü, yabancı basının gündemine düştü. Peki yabancı basın, bu konu hakkında neler söylüyor?

Ülkemizde dönemin en büyük sorunlarından birisi olan beyin göçü, ne yazık ki kötüleşen ekonomik koşullar ve uzun süredir karşılık bulmayan bazı talepler nedeniyle giderek artmaya devam ediyor. Nitelikli eleman gücünün azalmasına yol açan beyin göçünün en yoğun görüldüğü sektörlerden biriyse sağlık sektörü.

Ülkemizde sağlık personeline yönelik uygulanan hasta şiddeti, personelin çalışma koşulları ve iş yükü, emeğinin karşılığını almadığını düşünmesi ve günümüz ekonomisi, özellikle Türk sağlık personelinin yurt dışına göç etmesine neden oluyor. Bu durum, son günlerde dünya çapında en büyük basın kuruluşları tarafından da konu alındı. Peki yabancı medya, bu durumu nasıl yayımladı?

The New York Times: Hızla yükselen enflasyonun son kaybı: Türkiye’nin doktorları ayrılıyor

Carlotta Gall tarafından kaleme alınan yazı, Türkiye’de doktorluk mesleğine yönelik saygının kaybı, ekonomik gidişat ve doktorlara yönelik yapılan şiddetten bahsediyor. Yazıda son 10 yılda 4.000, yalnızca son 1 yılda ise 1.400’den fazla doktorun ülkeden ayrıldığı belirtiliyor. Yazı, 7 Şubat tarihinde yayımlandı.

Xinhua: Hasta şiddeti, düşük ücret, uzun çalışma saatleri, Türkiye'nin sağlık çalışanlarını yıldırıyor

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua tarafından kaleme alınan bu yazı, doktorların uzun zamandır şikâyetçi olduğu sorunlara dikkat çekiyor. Yazı, 12 Ocak tarihinde yayımlandı.

Middle East Eye: Türk doktorlar, COVID ve parasal sorunlar 'ısırdığı için' giderek artan bir şekilde yurtdışında görev arıyor

Middle East Eye’ın kaleme aldığı bu yazı da başlığından anlaşılabileceği gibi aynı sorunlara vurgu yapıyor. Yazı, 27 Aralık 2021’de yayımlandı.

Daha önce Türkiye'den yurt dışına göçen gençlerle görüşmüş, sorunlarını onların ağzından dile getirmiştik:

Ayrıca Türkiye'ye beyin göçü yapan İranlı genç mühendislerle de konuşmuştuk: