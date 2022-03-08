Cumhurbaşkanı'ndan Doktorlara: Gidiyorlarsa Gitsinler

Türkiye'nin gündeme taşınmayan acı gündemi beyin göçü her geçen gün artmaya devam ederken bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Erdoğan, doktorlar hakkında "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" ifadesini kullandı.

Kötüleşen yaşam şartları ve alınan ücretlerin enflasyon ve dolar karşısında her geçen gün erimeye devam etmesi, pek çok nitelikli çalışanın ülkeden ayrılmasına neden oldu ve artarak neden olmaya devam ediyor. Bu durum apaçık bir şekilde ortadayken, Türkiye’nin geleceğini korkutan, yurt dışına beyin göçünün en yoğun şekilde yaşandığı sektörlerden birisi de sağlık sektörü durumunda.

Türk doktorların beyin göçü, geçtiğimiz haftalarda tüm dünya basınında başlıklara taşınırken, bugün konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da açıklama geldi. Erdoğan, doktorların Türkiye’yi terk etmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında tartışmalı sözlerde bulundu. Cumhurbaşkanı’nın doktorlar hakkındaki açıklaması şu şekildeydi:

"Biz de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz"

“Son zamanlarda bir şey daha çıktı; hastanelerde şöyle böyle oluyor diye. Bakın hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler; bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar mı. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir."