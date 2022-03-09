Sağlık Bakanlığı, 2012 yılından bugüne yayımlanan tüm raporlarında bir sorunu dile getirmeye devam ediyor: Sağlık personeli sayısı yetersiz. Bununla birlikte Bakanlık, son raporlarında da yeni ve ciddi bazı sorunlara da yer veriyor.

Türkiye’deki sağlık sektörü, uzunca süredir pek çok sorunuyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sorunların en başında sağlık personeline uygulanan şiddet ve sağlık personelinin çalışma şartları yer alırken özellikle son 12 ay içinde birçok sağlık personelinin kötüleşen ekonomi nedeniyle beyin göçü yaptığı da görüldü.

Sağlık sektöründeki beyin göçü, hastanelerdeki ve tüm sağlık kuruluşlarındaki nitelikli çalışma gücünün azalacağı anlamına gelirken, Sağlık Bakanlığı’nın 5 Mart tarihli 2021 Faaliyet Raporu, iş gücü konusundaki sorunun yıllardır farkında olunduğunu ve sürdüğünü tekrar gösterdi. Sağlık Bakanlığı, 2012 yılından bu yana yayımladığı tüm raporlarında Türkiye’de yeterli sağlık personelinin olmadığından bahsediyordu.

Sağlık Bakanlığı’nın faaliyet raporları ve raporlarda bahsi geçen dikkat çekici zayıflıklar:

2011 Faaliyet Raporu – Öneri ve Tedbirler (syf. 160)

Çeşitli uzmanlık alanlarında yetişmiş personelin, Bakanlığımızda devamlılığı sağlanarak kapasite geliştirilmelidir.

2012 Faaliyet Raporu – Zayıf Yönler (syf. 121)

Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması

2013 Faaliyet Raporu – Zayıf Yönler (syf. 129)

Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması

2014 Faaliyet Raporu – Zayıf Yönler (syf. 129)

Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması

2015 Faaliyet Raporu – Öneri ve Tedbirler (syf. 154)

Etkin ve verimli bir şekilde kaynakların kullanılabilmesi için nitelikli iş gücü sayısı artırılmalıdır.

2016 Faaliyet Raporu – Öneri ve Tedbirler (syf. 144)

Etkin ve verimli bir şekilde kaynakların kullanılabilmesi için nitelikli iş gücü sayısı artırılmalıdır.

2017 Faaliyet Raporu – Öneri ve Tedbirler (syf. 224)

Etkin ve verimli bir şekilde kaynakların kullanılabilmesi için nitelikli iş gücü sayısı artırılmalıdır.

2018 Faaliyet Raporu – Öneri ve Tedbirler (syf. 180)

Etkin ve verimli bir şekilde kaynakların kullanılabilmesi için nitelikli iş gücü sayısı artırılmalıdır.

2019 Faaliyet Raporu – Zayıflıklar (syf. 222)

Sağlık personel sayısının sağlık hizmet talebi ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması.

2020 Faaliyet Raporu – Zayıflıklar (syf. 207)

Sağlık personel sayısının sağlık hizmeti talebini ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması.

2021 Faaliyet Raporu – Zayıflıklar (syf. 183)

Sağlık hizmet talebinin kurumsal ihtiyacı karşılayamaması noktasında sağlık personel sayısının az olması.

Personel sayısı hakkında dile getirilen yanı sıra son 3 yılda yayımlanan raporlarda “Personel arasındaki yüksek lisans, doktora vb. eğitimlerini tamamlayanlardan yeteri kadar faydalanılmaması” ifadeleri de yer aldı. Ayrıca 2021 faaliyet raporunun Zayıflıklar bölümünde lojman, kantin, kreş, otopark, spor salonu gibi sosyal imkânların yetersizliğinden bahsedildi ve sağlıkçılara yönelik tutumun eksik olduğu ifade edildi:

“Çalışan personelin motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamaların yetersizliği.”