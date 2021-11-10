Sağlık Bakanı’ndan 'Hatırlatma Aşısı' Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Twitter hesabından 5 maddelik bir açıklama yaptı.

COVID-19, Wuhan’da ortaya çıktığı ilk günden beri birçok insanın ölümüne sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki 3 ay içinde Avrupa’da yarım milyona yakın insanın COVID-19’dan ölebileceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu akşam Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Koca, Bilim Kurulu’nun risk grubundaki vatandaşların durumu ve aşı programı için toplandığını açıkladı.

3. doz aşılarla ilgili açıklama yapıldı

Bakan Koca yaptığı açıklamada 5 ana başlık hakkında bilgi verdi. Bu başlıklardan ilki, Son 1 ayda COVID-19’a yakalanmış ve bu hastalıktan dolayı vefat eden vatandaşlarımızın yaş oranları ile ilgiliydi. Koca, son 1 ay içindeki vakaların %15’inin 60 yaş ve üzeri vatandaşlar olduğu açıkladı. COVID-19 kaynaklı ölümlerin ise %84’ünün yine 60 yaş ve üzeri vatandaşlar olduğunu açıklayan Koca, gençlerin çok daha dikkatli olup risk grubundaki vatandaşları korumaya özen göstermesi gerektiğini açıkladı.

Açıklamadaki 2. başlık ise 3. doz hatırlatma aşılarıyla alakalıydı. Aşıların 3 ila 6 ay arasında koruyuculuk gösterdiğini açıklayan Koca, 18 yaş ve üzeri mRNA aşısı yaptırmış ve aşısının üzerinden 6 ay geçmiş herkesin istedikleri aşı türünden 3. doz aşılarını olabileceklerini belirtti.

Turkovac açıklaması da yapıldı

Bilim Kurulu toplantısında yerli aşımız olan Turkovac’ın da konuşulduğunu söyleyen Koca, daha önce ancak 3.000 gönüllü ile birlikte seri üretime geçilebileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Turkovac testlerinde 2.000 gönüllüye ulaşıldığını açıklayan Koca, 18-59 yaş arası 2 doz aşısını olmuş vatandaşlara 3. doz olarak Turkovac aşısı olmaları için çağrıda bulundu.

Okul çağındaki 8-16 yaş arası çocukarın vaka oranlarının %10’a düşmesini olumlu karşıladıklarını açıklayan Koca, çocuklardaki bu düşüşün salgının seyrini olumlu etkileyeceğini de söyledi.

Son maddede ise günlük vaka sayılarında hızlı yükselişler olmamasının sebebinin salık tesislerindeki yükün kontrol edilebilir olması gerektiğini açıklayan Koca, hastanelerdeki servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrolünün önemli olduğunu açıkladı.