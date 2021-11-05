Avrupa’da 500 Bin Kişi COVID-19'dan Hayatını Kaybedebilir

Yaklaşık iki yıldır peşimizi bırakmaya COVID-19 virüsü cephesinden iç karatıcı haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa'da yaşanan vaka ve ölüm sayılarındaki artışı işaret eden Dünya Sağlık Örgütü, bu gidişle üç ay içerisinde yarım milyon kişinin daha hastalığa yenik düşebileceği uyarısında bulundu.

Fransız Haber Ajansı’nın derlemiş olduğu verilere göre Avrupa’daki COVID-19 vakaları düzenli olarak son 6 haftadır; virüs kaynaklı ölümler ise son 7 haftadır yükselişe geçmiş durumda. Günlük olarak ortalama 250 bin COVID-19 vakasının kayda geçtiği Avrupa’da, her gün ortalama 3 bin 600 kişi COVID-19 sebebiyle hayatını kaybediyor. Hastalık nedeniyle son 7 gün içerisinde Rusya’da 8 bin 162 kişi, Ukrayna’da 3 bin 819 kişi, Romanya’da ise 3 bin 100 kişi öldü.

Hal böyleyken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) de kötü haber gecikmedi. Son zamanlarda Avrupa’da yaşanan hızlı vaka artışına vurgu yapan DSÖ, Avrupa’daki COVID-19'a bağlı ölüm sayısının şubat ayına kadar yarım milyon kadar daha artabileceğini kaydederek herkesi uyardı.

Alınan önlemlerin gevşetilmesinin vaka artışındaki katkısı oldukça büyük

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge; düzenlemiş olduğu basın toplantısında, çok hızlı bir şekilde artmakta olan COVID-19 vakalarına dikkat çekerek bu durumdan son derece endişe duyduğunu aktardı. Avrupa’nın 53 ayrı ülkesindeki COVID-19 vaka sayılarının 78 milyonu gördüğünün altını çizen Kluge, “Yapılan güvenilir bir projeksiyona göre bu, mevcut eğilim yarım milyon kişinin daha şubat ayına kadar Covid-19 yüzünden öleceği anlamına geliyor.” diyerek olayın ciddiyetini belirtti.

COVID-19 vakalarındaki bu hızlı artışın genç-yaşlı ayıt etmeksizin her yaş grubunda görüldüğünü söyleyen Kluge, ayrıca aşılama da istenilen orana ulaşılamadığının da altını çizdi. Kluge, aşılanma oranının düşük olduğu ülkelerde COVID-19 sebebiyle hastaneye yatanların daha fazla olduğunu belirterek, pandemiyi önlemek amacıyla alınan karar ve stratejilerin üzerinden tekrar geçilmesini tavsiye etti. Bunlara ek olarak Kluge, halk sağlığını korumak için alınan önlemlerdeki gevşemenin de artan vaka sayılarında katkısı olduğunu ifade etti.