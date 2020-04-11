Bilim Kurulu Üyesi: “Uzun Süre Evde Kalmaya Hazır Olun"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınının ülkemizde yükselme döneminde olduğunu belirtti. Özlü, önümüzdeki 2 - 3 haftalık sürecin önemine değinirken evde kalmamız gerektiğini belirtti.

Koronavirüse karşı pek çok önlem alınmaya devam ediyor. Bu önlemlerin sonuncusu ise 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı oldu. Bu yasakların gelme sebebi ise salgının en hızlı şekilde önlenebilmesi. Bu konuda dün açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınının ülkemizde yükselme döneminde olduğunu açıkladı.

“Bu süreç ne kadar devam edecek?” şeklinde sorulan soruyu yanıtlayan Prof. Özlü, “Zaman vermek hoş olmuyor. 2 - 3 haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin’de iki ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın” dedi.

Türkiye’de vaka sayısı artıyor

Tüm dünyada 1.681.964 kişiye bulaşan Covid-19 salgını, toplamda 102.026 kişinin ölümüne neden oldu. Ülkemizde açıklanan son verilere göre ise koronavirüs testi pozitif çıkan 47.029 kişi bulunuyor. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 1.006’ya yükselmiş durumda. Bu süreçte ülkemizde 2.423 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi korkunç görüntüler

Dün akşam saatlerinde 31 ile sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından insanlar sokaklara akın etti. Sosyal izolasyonu hiçe sayan görüntülerin ardından virüsün ülkemizde çok daha hızlı bir şekilde yayılacağı düşünülüyor. Koronavirüse karşı uzun süredir alınan önlemler de bu gecenin ardından büyük yara alacak gibi duruyor.