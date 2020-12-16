Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Geçirenleri 2 Yıl Takip Edecek

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni bir tedbirin hayata geçirildiğini duyuruldu. Yapılan açıklamalara göre kurulacak merkezlerle, COVID-19'a yakalanmış olan vatandaşların sağlık durumları en az 2 yıl takip edilecek .

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni bir tedbirin hayata geçirildiğini duyurdu. Bu tedbir kapsamında Türkiye'nin her yerine, COVID-19 geçirmiş olan vatandaşların sağlık durumlarını kontrol ve takip edebilmek için merkezler kurulacak. COVID-19 Takip Merkezleri olarak isimlendirilen bu merkezler, Eskişehir ve Ankara'da pilot bölge olarak hizmet vermeye başlamış durumda.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre COVID-19 Takip Merkezleri, Eskişehir ve Ankara'dan sonra önce 24 ildeki 30 sağlık bölgesinde genişletilecek. İlerleyen süreçte ise Türkiye'nin her yerinde bu merkezlerden bulunacak. Peki COVID-19 Takip Merkezleri, tam olarak ne işe yarayacak?

COVID-19 takip merkezlerinde vatandaşlar, en az 2 yıl takip edilecek

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre COVID-19 Takip Merkezleri, hastalığa yakalanmış olan vatandaşların, hastalığı atlattıktan sonra da takip edilmesini sağlayacak. Bu bağlamda vatandaşların en az iki yıl süreyle bu merkezlerde sağlık kontrolü yapılacak. Bilimsel çalışmaların da yapılacağı merkezlerde, vatandaşların sağlık durumlarında bir değişiklik olması durumunda anında müdahale edilebilecek.

Vatandaşlar, COVID-19 Takip Merkezleri'ne gitmek zorunda değiller. Yani bu merkezler, zorunlu bir hizmet vermeyecek. Hastalığı atlatmış vatandaşlar aranacak ve bu merkeze davet edilecek. Gitmek isteyen vatandaş için oluşturulacak randevularla hızlı bir şekilde sağlık kontrolü yapılacak. Merkezler, COVID-19'un uzun vadeli etkilerinin neler olduğunun anlaşılmasına, olası durumlarda vatandaşın kurtarılmasına yardım etmiş olacak.