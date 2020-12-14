Yerli Koronavirüs Aşısının Faz 1 Çalışmaları Tamamlandı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının faz 1 çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda aralık ayının sonuna doğru faz 2 çalışmalarının başlayacağını söyleyen Çalış, faz 1 kapsamında herhangi bir ciddi yan etki yaşanmadığını vurguladı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı yerli koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Aşının faz 1 çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Çalış, herhangi bir yan etki görülmediğini ifade etti. Yaşanan bu gelişme, koronavirüs hastalığından kurtulmamıza bir adım daha yaklaştığımızın açık bir göstergesi.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmekte olan yerli koronavirüs aşısının faz 1 çalışmalarına kasım ayında başlanmıştı. 44 gönüllüye yapılan ilk doz aşılamada herhangi bir etki görülmemesi üzerine çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 26 Kasım'da da aynı 44 gönüllü üzerinde ikinci doz aşılamayı yapmıştı. Prof. Dr. Mustafa Çalış, bu süreçte de ciddi bir yan etki görülmediğini, faz 2 çalışmaları için hazır olduklarını ifade etti.

Yerli koronavirüs aşısında faz 2 çalışmaları, aralık sonuna doğru başlayabilir

Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış'ın yaptığı açıklamalara göre yerli koronavirüs aşısı için çalışmalar, hız kesmeden devam edecek. Faz 2 çalışmaları için aralık ayının sonunu işaret eden profesör, çalışmaların hemen başlayabileceğini söylüyor. Edinilen bilgilere göre yerli koronavirüs aşısının ikinci faz çalışmaları, 200 gönüllü üzerinde uygulanacak. Eğer ikinci faz çalışmalarında da bir sorun yaşanmaz ise Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı büyük oranda tamamlanmış olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının tek çözümü olarak görülen aşı hem Türkiye hem de diğer ülkelerde tartışılmaya devam ediyor. Aşının güvenilirliğini tartışan hatta kendilerine çip takılacağını düşünen kesimler, koronavirüs aşısı olmamakta kararlı görünüyorlar. Ancak birbiri ardına alınan kararlar, koronavirüs aşısının dünya genelinde bir "zorunluluk" haline geleceğini gösteriyor. Bunun en net örneği ise IATA tarafından alınan ve aşı vurulmamış kişilerin uçakla seyahatini kısıtlayan yeni kurallar olarak karşımıza çıkıyor.