Sağlık Bakanlığı, Ücretsiz SMA Testi Programını Başlatıyor

Sağlık Bakanlığı, evlilik öncesinde çiftlerin bebeklerinin SMA’lı doğup doğmayacağını öğrenmelerini ve buna göre tedbir almalarını sağlayacak programı Türkiye genelinde başlatıyor. Program, böylelikle Türkiye’deki SMA’lı doğumları azaltacak.

SMA hastaları, tedavi konusunda yalnızca Türkiye değil, tüm dünyada zorluk çekiyor. Ailelerin çocuklarını iyileştirmelerinin önüne geçen en büyük etmen, tedaviler için gereken çok yüksek miktardaki ücretler olduğundan maalesef ki hastaların büyük bir çoğunluğu tedaviye erişim sağlayamıyor. Fakat bugün, Türkiye’de SMA hastalığının önünü kesmek için büyük bir adım atıldı.

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve evlenecek çiftlere SMA testi yapılmasını kapsayan program, Sağlık Bakanlığı tarafından da başlatılıyor. SMA Taşıyıcı Tarama Programı isimli program kapsamında 81 ilde evlenecek tüm çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecekler.

Program çok yakın zamanda başlayacak:

Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim 11.00’a kadar teklif toplanacak. Yapılacak ihalenin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bebeğin SMA’lı donmasının önüne geçilecek:

SMA, genetik geçişli bir hastalık. Dolayısıyla evlenecek çiftler, bebeklerinin SMA ile doğup doğmayacağını önceden yapılan testler sayesinde anlayabilecekler. Böylece ebeveynler, doğum öncesinde tedbir alabilecekler. Bebeğinin SMA’lı doğmasının önlenmesini isteyen çiftlerse tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.