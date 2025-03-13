Sahurda yedikleriniz gün içinde hem bedeninizi hem zihninizi etkiliyor. Peki iftara kadar enerjinizi korumak ve hâlsiz kalmamak için neler yapmanız gerekiyor?

Sahurda tercih ettiğiniz yiyecekler, gün içindeki enerji seviyenizle doğrudan bağlantılı.

Eğer kendinizi yorgun hissediyor ve enerjinizden eser kalmıyorsa sahur alışkanlarınızı değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Sahur, oruç tutanlar için vazgeçilmez bir öğün.

Ramazanda sahura kalkmak metabolizmayı güçlendirerek gün içinde daha az acıkmamızı sağlıyor. Sahurun atlanması ve geceden oruç tutmak ise açlık süresini uzatarak gün içinde hâlsizlik, kan şekeri düzensizliği ve bayılma gibi birçok duruma yol açabiliyor. Bu yüzden de enerji için öncelikle sahurda yemek yemeniz büyük önem taşıyor.

Peki sahurda tüketilmesi gereken besinler neler?

Kepekli ekmek veya esmer pirinç gibi tam tahıllar , glisemik indeksi düşük olduğu için hem kan şekerini dengede tutar hem de uzun süre tokluk hissi sağlar.

, glisemik indeksi düşük olduğu için hem kan şekerini dengede tutar hem de uzun süre tokluk hissi sağlar. Yumurta, peynir ve yoğurt gibi protein açısından zengin besinler, tokluk süresini uzatır ve kas dokusunun korunmasına yardımcı olur.

tokluk süresini uzatır ve kas dokusunun korunmasına yardımcı olur. Ceviz, badem ve fındık gibi sağlıklı yağlar içeren kuru yemişler, tokluk hissini arttırdığı gibi enerji de yükseltir.

tokluk hissini arttırdığı gibi enerji de yükseltir. Lif açısından zengin meyve ve sebzeler, sindirimi azalttığı için tokluk hissi sağlar. Özellikle sahurda C vitamini içeren meyve tüketimiyle gün içinde enerji korunabilir ancak meyvelerde şeker bulunduğu için abartıya kaçılmaması gerekiyor.

Sahurda kaçınılması gereken besinler

Gün içindeki susuzluk hissinin artmaması, sindirimin zorlanmaması ve enerjinin düşmemesi için bazı besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

Salam, sosis gibi işlenmiş ürünler ve turşular, yüksek tuz içerikleri nedeniyle susuzluk hissini artırabilir.

nedeniyle susuzluk hissini artırabilir. Yağlı ve kızartılmış yiyecekler , sindirimi zorlaştıracağı gibi mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

, sindirimi zorlaştıracağı gibi mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Çay, kahve ve gazlı içeceklerin vücuttaki söktürücü etkisi su kaybına ve dolayısıyla susuzluk hissine neden olabilir.

neden olabilir. Tatlılar ise kan şekerini aniden yükseltip düşürebileceği ve bunun sonucunda hâlsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu ortaya çıkacağından kaçınılması gereken gıdalar arasında.

Enerjinizi yükseltecek başka yöntemler de var.

İftardan sonra hareketinizi arttırabilir, 45 dakikalık tempolu bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu sayede sindiriminiz kolaylaşacağı gibi kaliteli bir uyku uyursunuz ki uyku, gün içinde enerjiniz gibi önemli bir kriter.

çıkabilirsiniz. Bu sayede sindiriminiz kolaylaşacağı gibi kaliteli bir uyku uyursunuz ki uyku, gün içinde enerjiniz gibi önemli bir kriter. Özellikle ilk günlerde yetersiz lif ve su tüketimi veya düzen değişikliği nedeniyle kabızlık yaşıyorsanız bağırsak sağlığınıza dikkat etmeli ve kefir gibi probiyotik içeren gıdaları da öğünlerinize eklemelisiniz.

da öğünlerinize eklemelisiniz. Öğünlerde yemeklerinizi yavaş ve sindire sindire yiyerek hem enerjinizi korur hem de iftardan sonra gelen o uyku komalarının önüne geçersiniz.

hem enerjinizi korur hem de iftardan sonra gelen o uyku komalarının önüne geçersiniz. Kişiden kişiye değişse de sahurda en az 2-3 bardak su içerek de gün boyu hem susuzluğunuzun bir nebze önüne geçebilir hem de vücudunuzun günlük gereksinimini karşılamış olursunuz.

Siz sahurda neler tüketerek enerjinizi koruyorsunuz?

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