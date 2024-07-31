Bazılarımız karnımız acıktığında, inanılmaz sinirleniriz. Öyle ki önümüze bir tabak yemek gelene kadar birileriyle konuşmaz, sorulan sorulara cevap bile vermek istemez. Peki acıkınca bu kadar sinirlenmemizin sebebi nedir?

Aç kalmak elbette oldukça sinir bozucu bir durumdur. Aç olunan dakikalarda düğündüğümüz tek şey, neredeyse yemek yemek olur.

Ancak bu durum, bazılarımızı inanılmaz sinirli ve öfkeli yapar. Peki neden?

Aslında yediğimiz her şey, glikoz gibi basit şekerlere, amino asitlere ve yağ asitlerine sindirilir.

Bu besinler, kan dolaşımına geçer ve oradan organlara ve dokulara dağıtılır. Bu dağıtım da enerji olarak geri döner. Son öğünden zaman geçtikçe kan dolaşımında bulunan bu besinlerin miktarı düşmeye başlar.

Beyin, glikoz seviyeleri yeterince düştüğünde bunu yaşamı tehdit eden bir durum olarak algılar. Yani beyin, işini yapmak için glikoza son derece bağımlıdır. Öyle ki bazı zamanlar karın acıktığında ve kan şekeri seviyeleri düştüğünde gündelik işler bile zorlaşabilir.

Örneğin konsantrasyon zorluğu, açlık dolayısıyla çekilen sıkıntıların en yaygın olanıdır ve karın acıktığında zor olan bir diğer şey de sakin kalabilmektir.

Kan şekeri seviyeleri belirli bir eşiğe düştüğünde beyin, vücuttaki çeşitli organlara, kan dolaşımındaki glikoz miktarını arttıracak hormonlar sentezlemeleri ve salgılamaları için talimatlar gönderir.

Bu hormonlar; büyüme hormonu, glukagon, adrenalin ve kortizoldur. Adrenalin ve kortizol, her türlü stresli durumda kan dolaşımından salınan stres hormonlarıdır.

Esasen adrenalin, güvenliğinizi tehdit eden bir şey gördüğünüzde veya duyduğunuzda ani bir korkuya karşı kan dolaşımında salınan başlıca hormonlardan biridir.

İşte bu hormon nasıl ki korku sebebiyle birine öfkeyle bağırıyorsanız, aç kaldığınızda da sinirlenmenize ve çevrenizdekilere çıkışmanıza sebep olabilir.

Ayrıca açlığın, öfkeyle bağlantılı olmasının bir diğer nedeni de ikisinin de ortak genler tarafından kontrol edilmesidir.

Bu genlerden biri, nöropeptid Y olarak isimlendirilir ve aç olduğunuzda beyne salgılanan doğal bir beyin kimyasalıdır. Bu gen, çeşitli reseptörler üzerinde etki ederek sizi yemek yemeye teşvik eder.

Nöropeptid Y, beyindeki açlığı kontrol etmek için hareket etmenin yanı sıra öfke ve saldırganlığı da düzenler. Özetle tüm bu sebeplerden dolayı karnınız acıktığında sinirlenmeniz, oldukça doğaldır.

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