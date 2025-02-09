Aç olduğumuzda genellikle önümüze gelen yiyeceklerin ne olduğunu önemsemeden saldırıyoruz ancak bunun, kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri olabiliyor. Açken tüketmememiz gereken besinleri ve neleri tüketsek daha iyi olacağını tek tek anlatalım.

Özellikle aç karnına kahve içmek, pek çoğumuzun alışkanlığı olmuş durumda. Ancak kahve dahil bazı yiyecekleri ve içecekleri karnımız açken tüketmek pek de iyi bir şey değil.

Sindirim sorunlarından tutun, ciddi sağlık problemlerine kadar gidebiliyor. Bir de aç karna tüketmemizin problem olmayacağı, sindirim sistemini nazikçe uyarmak için tüketebileceklerimiz var. Haydi başlayalım.

1. Kahve

Kahve, mide asidi üretimini artırıyor; bu da mide ekşimesine, hazımsızlığa ya da gastrite sebep olabiliyor. Hatta bununla da sınırlı kalmıyor. Kortizol seviyesinin (böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretilen, vücudun strese gösterdiği tepkiyle ilişkili bir kortikosteroid hormon) bozulmasına yol açıyor.

2. Karbonatlı içecekler

Soda ve maden suyu gibi karbonatlı içecekler; şişkinliğe ve gaza yol açmasının yanı sıra mide astarını tahriş edebiliyor.

3. Baharatlı yiyecekler

Zaten aç karna baharatlı bir şeyler yemek çoğumuzun tercihi olmaz herhalde ama biz yine de uyaralım. Baharatlar, asit üretimini uyararak mide tahrişine, kramplara ve hazımsızlığa sebep olabiliyor.

4. Yoğurt gibi fermente gıdalar

Yoğurttaki probiyotik bakteriler mide asidi tarafından etkisiz hâle getirilebiliyor; bu da probiyotiğin etkisini azaltıyor.

5. Şekerli gıdalar

Pasta, şekerleme, meyve suyu gibi şekerli gıdalar; kan şeheri seviyelerinde hızlı bir artışa ve ardından düşüşe sebep oluyor. Bu da yorgunluğa ve açlık sancılarına yol açabiliyor.

6. Alkol

Aç karna alkol içtiyseniz zaten sonuçlarını muhtemelen deneyimlemişsinizdir. Tükettikten sonraki mide bulantısı ve kusma ihtimalinin yanı sıra daha hızlı emildiğinden zehirlenmeye ve mide astarının tahriş olmasına sebep olabiliyor.

7. Soğuk içecekler

Soğuk içecekler mide ve bağırsak kaslarını aniden daraltarak sindirimi yavaşlatabiliyor ve mide kramplarına neden olabiliyor. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatarak boğaz enfeksiyonlarına ve kan dolaşımının dengesizleşmesi ortaya çıkabiliyor.

8. Kızarmış yiyecekler

Patates kızartması, soğan halkası ve kızarmış tavuk gibi yağlı kızarmış yiyeceklerin aşırı yağ içeriği; sindirimi zorlaştırıyor. Mashable’ın aktardığına göre Dr. Schopis, "Bunları başlangıçta yemek, midede daha uzun süre kalacakları ve daha fazla asit üretimine neden olacakları anlamına gelir.” diyor.

Aynı zamanda yemek borusu kapakçığının kasılma performansını azalttığını ve asit reflüsüne neden olan bir boşluk yarattığını belirtiyor.

9. Peynir gibi hayvansal gıdalar

Peynir gibi hayvansal gıdalar aç karnına tüketildiğinde mideyi zorlayarak sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Öte yandan mide asidini artırarak reflü ve mide rahatsızlıklarına sebep olabiliyor.

10. Muz

Magnezyum açısından zengin olan muzu aç karna yediğimizde, kandaki magnezyum ve kalsiyum dengesini bozarak potansiyel olarak kalp sağlığını etkileyebiliyor.

Aç karnına yenmemesi gereken diğer besinler:

Cips gibi fastfood ürünler

Kırmızı et

Portakal, greyfurt gibi turunçgiller

Domates

Turşu veya sirke bazlı yiyecekler

Enerji içecekleri

Eğer karnınız açken bu besinleri tüketmeniz gerekiyorsa sindirim sisteminizi nazikçe uyandırmak için öncesinde ılık su içebilirsiniz.

Peki aç karna ne yesek daha iyi olur?

Yulaf ezmesi

Tam buğday ekmeği

Haşlanmış yumurta

Pirinç lapası

Bitki çayları

Taze meyveler

Çiğ kuruyemiş

Laktozsuz veya vegan sütler

Hurma

Limonlu su

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