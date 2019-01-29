Shaggy, Mortal Kombat 11'e Adım Adım Yürüyor

Dün başlayan imza kampanyası önü durdurulamaz bir hal aldı. Oyunun yapımcısı Ed Boon'dan konuya ilişkin tweet geldi.

Çoğu dövüş oyunu, 3. boyuta geçişte çok büyük bocalama yaşar. Hem Street Fighter hem de Mortal Kombat, bu süreci 2.5D denilen sistemle kolayca aşmayı başardı. Mortal Kombat 9'dan beri ardı ardına mükemmel oyunlar çıkaran NeatherRealm Studios, bugünlerde oldukça enteresan bir kampanya ile neye uğradığını şaşırmış durumda.

Dün başlatılan kampanyayla ilgili haberimiz hemen yukarıda. Küçük bir şaka gibi oyun dünyasında tebessüme sebep olan imza kampanyası, hayranların işi ciddiye almasıyla korkunç bir hal aldı. 35.000 imza hedefine saatler dahi geçmemişken ulaşan Change.org kampanyası, biz bu haberi hazırlarken 132.920 kişi tarafından imzalanmış durumdaydı.

NeatherRealms, oyuna DLC karakteri getirirken gerçekten yaratıcı işler çıkaran ve olmadık tercihler yapabilen bir firma. Injustice'e Ninja Kaplumbağalar'ın gelişi de buna bir örnekti. Ancak Mortal Kombat serisi her zaman Fatality'ler ile anılan, kanlı ve fazlasıyla şiddet dolu bir oyun.

Shaggy'nin buraya adapte edilip edilemeyeceği halen merak konusu. Ancak öyle görünüyor ki oyunun yapımcısı Ed Boon, bu meydan okumayı kabul etti. Henüz resmen onaylanmasa da atılan bu tweet ile Shaggy'nin oyuna gelişi hemen hemen kesinleşmiş oldu.

"Yüksek? Alçak? Orta? Kapma? Dövüş oyunlarınızdaki olayları karmakarışık etmeye geldim."