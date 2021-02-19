Türk Profesör'den NASA'nın Salda Gölü Hakkında Açıklama

Uzay aracı Perseverance'ın inceleme altına alacağı Jezero Krateri için Salda Gölü'nde incelemeler yapan NASA, geçtiğimiz günlerde bu bölge hakkında yeni detaylar paylaşmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Salda Gölü ve Jezero Krateri arasındaki bağlantı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

NASA’nın 472 milyon kilometrelik yolu aştıktan sonra Mars’a başarılı bir şekilde ayak basan Perseverance uzay aracı ile ilgili yeni bir açıklama, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı’dan geldi.

Hatırlayacak olursanız NASA, geçtiğimiz günlerde Salda Gölü ile ilgili yeni bir açıklama yapmış, Türkiye’nin Maldivler’i olarak adlandırılan bölgenin Perseverance uzay aracının inceleme altına alacağı Jezero Krateri ile aynı özelliklere sahip olduğunu belirtmişti. Salda Gölü’nün araştırmada bir anahtar görevi gördüğünü belirten Balcı, bu bölgenin Mars’ın 3,5 milyar yıl önceki halini yansıtabileceğini açıkladı.

"Mars'ta yaşam izini bulmaya hiç olmadığı kadar yakınız"

Perseverance uzay aracının nihai amacı, Jezero Krateri’ni detaylı bir şekilde incelemek, kraterde bulunan kaya ve taş parçalarını toplayıp Dünya’ya geri getirmek ve astrobiyoloji kalıntılarını inceleme altına almak. Prof. Dr. Balcı, astrobiyoloji incelemeleri kapsamında Mars’ta yaşam izi bulmaya çok yakın olduklarını, araştırmaların Mars’ta antik bir yaşamın olup olmadığını göstereceğini açıkladı.

Balcı, konu ile ilgil şu ifadeleri kullandı; “İlk defa yaşamın başka bir gezegende yaşam olma ihtimaline bu kadar yakınız. Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars’ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak.”

NASA’nın incelenmek üzere Jezero Krateri’ni seçmesinin ardında birden fazla kriter olduğunu belirten Balcı, yaşam izlerinin bulunmasına yol açacak en büyük ipuçlarının bu kraterde yer aldığını ve Perseverance’in de bu sebeple Jezero’ya indirildiğini dile getirdi.

"Salda Gölü sayesinde bir yol haritası çizebiliyoruz"

Salda Gölü’nün araştırmalar için anahtar niteliğinde bir bölge olduğunu vurgulayan Balcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Salda Gölü’nün sediman ve minorolojik yapılarının benzer olması Salda Gölü’nün de bir fluval sistemle besleniyor olması gibi benzerlikler nedeniyle bütün bilim camiasında öne çıktı. Salda Gölü, Jezero Kraterine yaşam arayışında bir anahtar niteliği taşıyor. Yol haritasını çizmek için kullandığı alanlardan biri.”

Balcı, Salda Gölü’nün çevresini kaplayan beyaz karbonatların mikroorganizmalar tarafından oluşturulduğunu, bu oluşumların bir haritası çıkarıldığı takdirde Jezero Krateri’nde de nasıl bir yol izleneceğinin de ortaya çıkacağını dile getirdi. Balcı, son olarak Salda Gölü’nün Mars’ın ve erken yerkürenin 3,5 milyar yıl önceki halini yansıtabileceğini belirtti.