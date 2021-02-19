Perseverance uzay aracının Mars'a iniş yapmasınız kutlayan Google, arama sonuçlarında havai fişekler patlamaya başladı. Söz konusu havai fişekleri görmek için Google'da Perseverance araması yapmanız yeterli.

Dünyanın en popüler web arama motoru olan Google, dün itibarıyla Mars’a iniş yapan Perseverance uzay aracı için küçük bir kutlama gerçekleştirmiş durumda. An itibarıyla Google’da “Perseverance” araması yaptığınızda arama sonuçları sayfasında havai fişekler ile karşılaşıyorsunuz.

Yaklaşık bir otomobil boyutunda ve 1 ton ağırlığında (Dünya’da) olan Perseverance, Mars araştırmalarında yeni bir çağ başlatacak desek fazla abartmış olmayız. Tüm dünyanın gözlerini kısa süreliğine de olsa Kızıl Gezegen’e çevirmesine neden olan Perseverance, internet kullanıcıları tarafından fazlasıyla merak edilince Google da küçük bir “kutlama” organize etmiş gibi görünüyor.

Perseverance’ın Dünya’dan Mars’a doğru olan yolculuğu yaklaşık 7 ay sürdü ancak Google’ın Perseverance’ın Mars’a varışını kutlama için “patlattığı” havai fişeklerin ne kadar daha arama sonuçlarında kalacağını bilemiyoruz. Bu arada, Perseverance’ın Mars’a inişi ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.