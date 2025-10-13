Tümü Webekno
  Yaşam
  2. Yaşam

OpenAI CEO'su Sam Altman, Dev Malikânesini 49 Milyon Dolara Satışa Çıkardı: Peki Bu Malikâneyi Bu Kadar Değerli Kılan Ne?

OpenAI CEO'su Sam Altman, 49 milyon dolarlık fiyat etiketiyle dev malikânesini satışa çıkardı. Biz de bu içeriğimizde malikâneyi mercek altına alıyoruz.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Dev Malikânesini 49 Milyon Dolara Satışa Çıkardı: Peki Bu Malikâneyi Bu Kadar Değerli Kılan Ne?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI CEO'su ve yapay zekâ dünyasının en tanınmış ismi Sam Altman, teknoloji dünyasındaki hareketliliğini emlak piyasasına taşıdı. Altman, Hawaii'nin Big Island adasında bulunan ve adeta kişisel bir tatil köyünü andıran 22 dönümlük okyanus kenarı malikânesini 49 milyon dolarlık rekor bir fiyatla satışa çıkardı.

2021'de Microsoft'un kurucu ortağı merhum Paul Allen'ın mülkünden 43 milyon dolara satın aldığı bu cennet köşesi, sadece konumuyla değil, sunduğu akıl almaz olanaklarla da dikkat çekiyor.

Bir evden çok daha fazlası: Özel marina ve helikopter pisti

Sam Altman malikânesi

Bu mülkü sıradan lüks konutlardan ayıran en çarpıcı özellikler, şüphesiz ki kendine ait özel bir marinaya ve bir helikopter pistine sahip olması. Pasifik Okyanusu'nun turkuaz sularına doğrudan erişim sağlayan özel marina, aynı zamanda yapay bir kumsala ev sahipliği yapıyor. Bu sayede malikâne sakinleri, dünyanın geri kalanından tamamen izole bir şekilde okyanusun ve güneşin tadını çıkarabiliyor. Helikopter pisti ise mahremiyet ve kolay ulaşım arayan milyarderler için vazgeçilmez bir lüks olarak öne çıkıyor.

Hawaii'nin prestijli Kailua-Kona sahil şeridinde yer alan bu devasa arazi, içerisinde bir ana konut, bir misafir evi ve bir sahil bungalovu olmak üzere birden fazla yapıyı barındırıyor. Toplamda 10 yatak odası ve 11.5 banyoya sahip olan malikâne, 2011 yılında ünlü mimarlık ofisi de Reus Architects tarafından tasarlanmış. Yapıların genelinde, iç ve dış mekânlar arasındaki sınırları ortadan kaldıran, akıcı ve açık plan bir mimari anlayış hakim. Bu tasarım, Kailua Koyu'nun ve okyanusun nefes kesen manzarasının evin her köşesinden hissedilmesini sağlıyor.

Peki ya teknolojik hiçbir şey yok mu?

Sam Altman malikânesi

Evin sahibi Sam Altman olunca, akıllara "Acaba içerisi ne gibi fütüristik teknolojilerle dolu?" sorusu geliyor ancak satış ilanları ve mülk hakkındaki detaylar, evin teknolojik faktörlerden çok, doğal güzelliği, mahremiyeti ve sunduğu fiziksel lüksleri ön plana çıkardığını gösteriyor. Elbette mülkün tamamında "gelişmiş güvenlik sistemleri"nin bulunduğu özellikle belirtiliyor fakat evin asıl cazibesi, bir teknoloji demosu olmasından ziyade, doğayla iç içe, resort konforunda bir sığınak olması. İçerisinde özel bir sinema salonu, kütüphane, ısıtmalı havuzlar, spa, tenis ve basketbol sahaları gibi olanaklar da mevcut.,

Kişisel bir anlamı da var

Sam Altman malikânesi

Bu satış, Sam Altman için sadece bir emlak yatırımı değil, aynı zamanda kişisel bir anıyı da geride bırakmak anlamına geliyor. Ünlü CEO, Ocak 2024'te eşi Oliver Mulherin ile bu malikânede dünya evine girmişti.

43 milyon dolara alınıp kısa bir süre sonra 49 milyon dolara satışa çıkarılması, Hawaii'deki ultra lüks emlak piyasasının da ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yıllık 630 bin doları aşan emlak vergisi gibi devasa bir maliyeti olan bu mülkün yeni sahibinin kim olacağı ise şimdiden merak konusu.

Sam Altman'ın malikânesinin tüm özellikleri:

Genel özellikler:

  • Konum: Hawaii, Big Island, Kailua-Kona
  • Arazi Büyüklüğü: 21.8 dönüm
  • Yapılar: Bir ana ev, bir misafirhane ve bir sahil "bungalovu" olmak üzere birkaç binadan oluşuyor.
  • Oda Sayısı: Toplamda 10 yatak odası ve 11.5 banyo bulunuyor.

İç mekân:

  • Tasarım: İç ve dış mekânlar arasında kesintisiz bir bağlantı hissi yaratan açık plan bir tasarıma sahip.
  • Donanımlar: Evde birden fazla yaşam alanı, sinema salonu, modern bir mutfak ve kahvaltı barı yer alıyor.

Dış mekân ve imkânlar:

  • Özel Marina: Kendine ait özel bir marinası mevcut.
  • Yapay Plaj: Arazide yapay bir plaj da bulunuyor.
  • Spor ve Eğlence: Isıtmalı gunite havuz ve spa, basketbol ve tenis kortları gibi olanaklar sunuyor.
  • Ulaşım: Malikâneye bir helikopter pisti ile de ulaşılabiliyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

ChatGPT'ye Reklam mı Geliyor: CEO Sam Altman Açıkladı

Yapay Zeka
ChatGPT'ye Reklam mı Geliyor: CEO Sam Altman Açıkladı ChatGPT'ye Reklam mı Geliyor: CEO Sam Altman Açıkladı
Yapay Zeka

