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Sam Altman'dan Tartışmalı Açıklama: "Yapay Zekâ Söz Konusu Olduğunda Bazı Kazaların Önüne Geçilemez"

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OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekâda bazı kazaların kaçınılmaz olduğunu ancak şeffaf raporlama ile risklerin yönetilebileceğini belirtti.

Sam Altman'dan Tartışmalı Açıklama: "Yapay Zekâ Söz Konusu Olduğunda Bazı Kazaların Önüne Geçilemez"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ teknolojilerinin her geçen gün hızla geliştiği bu dönemde, sektörün önde gelen isimlerinden yeni bir açıklama geldi.

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OpenAI CEO’su Sam Altman, Salesforce tarafından düzenlenen Dreamforce konferansında yaptığı konuşmada, gelişen her yeni teknolojide olduğu gibi yapay zekâda da belirli seviyedeki kaza ve aksaklıkların tamamen engellenemeyeceğini belirtti. Altman’a göre asıl kritik nokta, bu kazalar yaşandığında sektörün nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ve bunlardan ne gibi dersler çıkaracağı.

İçerikten Görseller

Sam Altman'dan Tartışmalı Açıklama: "Yapay Zekâ Söz Konusu Olduğunda Bazı Kazaların Önüne Geçilemez"
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Havacılık modelini örnek gösterdi

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Altman, teknoloji dünyasının bu süreçte havacılık sektörünü örnek alması gerektiğini belirtti. Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) her olayı derinlemesine inceleyen kültürüne dikkat çekerek, modern hava ulaşımının güvenliğini bu öğrenme disiplinine borçlu olduğunu ifade etti.

Toplumun yapay zekânın kontrolden çıkması veya gücün birkaç şirkette toplanması konusundaki endişelerini haklı bulduğunu söyleyen OpenAI CEO'su, "Dünyanın bu teknolojiden korkması son derece doğal." dedi.

Otonom yapay zekâ sistemlerine yaklaşıldıkça güvenlik tartışmaları daha da alevlenirken Altman, çözümü çalışmaları durdurmakta değil, güvenlik ve denetim standartlarını model yeteneklerinin önünde tutmakta görüyor. Şirketlerin olası aksaklıklar karşısında dürüst olması, süreçleri hızla incelemesi ve riski kontrol altında tutması gerektiğini belirten CEO, bu dengenin korunamadığı durumlarda araştırmaların yavaşlatılması hatta durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

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