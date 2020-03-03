Samanyolu Galaksisi Hakkında Yeni Bir Gerçek Ortaya Çıktı

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin eğriliğinin zaman içinde değiştiğini fark etti. Uzmanlar, ortaya çıkan farkın beklenilenden daha fazla olduğunu söylüyor.

Güneş sistemini de bünyesinde barındıran Samanyolu Galaksisi ile ilgili yeni bir çalışmaya imza atıldı. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), Samanyolu'nu haritalayan Gaia uydusunu kullanan uzmanlar, sarmal galaksinin dönerken neden diğer galaksiler gibi davranmadığını araştırdı.

Bulgulara göre Samanyolu Galaksisi'ndeki büyük dalgalanma, 11 milyar yıl önce galaksinin merkezine yakın bir yerde meydana gelen bir çarpışmadan kaynaklanıyor. Gelin araştırma sonuçlarına daha yakından bakalım.

Samanyolu Galaksisi'nin hızıyla ilgili önemli çalışma:

Bilim insanları, 1950'lerden beri Samanyolu Galaksisi'nin tamamen düz olmadığını biliyorlar ancak bunun nedenini anlamakta zorlanıyorlar. Bununla birlikte Gaia uydusuyla yapılan son analizler, yakındaki bir galaksinin Samanyolu Galaksisi'nde 'bir topaç gibi dönmesine' neden olan 'eğriliğe' sahip olabileceğini gösteriyor.

Öte yandan uzmanlar, yakındaki galaksinin çekim etkisinin bir eğriliğe neden olup olmadığı konusunda emin değiller. ESA’nın Gaia görevinde çalışan Jos de Bruijne, “Gaia ile ilk kez hareketleri son derece hassas bir şekilde ölçülen büyük miktarda yıldız hakkında veriye sahibiz. Bu, eşsiz bir şey. Bu, gerçekten Gaia devrimi” diyor. Bruijne, bu sayede galaksinin büyük ölçekli hareketlerini anlayabileceklerini belirtiyor.

Bir dönüş 600 milyon ila 700 milyon yıl sürüyor:

Uzmanlar, ayrıca eğriliğin zaman içinde değiştiğini fark etti ve bu durum 'presesyon' olarak biliniyor. Bunun anlamıysa kendi ekseni etrafında dönmekte olan gezegenin yalpalama hareketi yapması. Bunu, bir topacın dönüşüne benzetebiliriz. Söz konusu bulgular, Nature Astronomy'de yayımlandı. Çalışmanın başyazarı Turin Astrofizik Gözlemevi'nden Eloisa Poggio, “Verileri, modellerimizle karşılaştırarak eğrilik hızını ölçtük” dedi.

Poggio, elde edilen hıza bağlı olarak eğriliğin Samanyolu merkezinin etrafında bir dönüşünü 600 ila 700 milyon yıl içinde tamamlayacağını söylüyor. İtalyan bilim insanı, ortaya çıkan sonucun beklediklerinden daha fazla olduğunu kaydetti. Çalışmada görevli olan Ronald Drimmel ise hızla ilgili arabadan yola çıkarak bir örnek verdi.

Drimmel, “Bu; bir arabaya sahip olmak ve bu arabanın hızını ve seyahat yönünü çok kısa bir süre içinde ölçmeye çalışmak ve daha sonra bu değerlere dayanarak arabanın geçmişini ve gelecekteki yörüngesini modellemeye çalışmak gibi bir şey” diye konuştu. İtalyan araştırmacı, birçok araba için bu tür ölçümler yapmaları hâlinde, trafik akışını modelleyebileceklerini sözlerine ekledi.