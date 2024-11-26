Şampanya köpüğünün içeceğe dağılmak yerine dümdüz bir çizgiyi takip ederek yukarı doğru çıktığını fark etmiş miydiniz? Araştırmacılar, bunun sebebi üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Mantarı açıldığında çıkan sesten altınımsı rengine kadar pek çok öne çıkan özelliğe sahip şampanyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri hiç şüphesiz, incecik kabarcıklarının düz bir çizgide ilerlemesi.

Diğer içeceklerde böyle bir şey yokken şampanyada neden hep aynı manzarayla karşılaşıyoruz dersiniz?

Araştırmacılar kollarını sıvayıp şampanya kabarcıklarını inceledi.

ABD Rhode Island'daki Brown Üniversitesinden çalışmanın ortak yazarı Prof. Roberto Zeni: "Balon dinamiklerini incelemekten edindiğimiz bilgiye göre, çizgi hâlinde yükselen baloncuklar düz bir çizgiyi takip etmiyor. Her baloncuğun ardındaki iz, arkadaki balonu yana doğru itiyor." diyor.

Ancak aynı durumun bazı şampanya ve bira çeşitleri için geçerli değil.

Zeni'ye göre bu sıra dışı özellik, şampanyaya sadece lezzet vermekle kalmayıp aynı zamanda kabarcıklara yapışarak kabarcıklar yükselirken hemen arkalarındaki sıvının hareketini değiştiren ve böylece bir zincir oluşturmasını sağlayan belirli bileşenlerden kaynaklanıyor.

Zeni: "Kabarcık yüzeyine tutunan, yüzey aktif madde gibi davranan bu moleküller, dalgada değişikliklere neden oluyor ve bu da kabarcıkların sıralı konfigürasyondan çıkarılmamasını sağlıyor." diyor.

Moleküller, baloncukların çevresindeki yüzey gerilimini dengeleyerek sabit bir rota izliyor. Hatta bu moleküller yalnızca köpükleri düzenlemiyor, ayrıca şampanyanın aromasını ve tadını da ortaya çıkarıyor.

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