Guinness marka bira içtiyseniz içinde bir şeyin tıkır tıkır ettiğini fark etmişsinizdir. Elbette kutunun içindeki o top, süs olsun diye durmuyor. Aksine, çok akıllıca ve işlevsel bir amacı var!

Diğer biralarda herhangi bir cisim yer almazken Guinness marka biraların içinde minik bir deliğe sahip bir top bulunuyor. Bu topla ilgili zaman zaman çeşitli senaryolar duyuyoruz ama birçoğu doğru değil.

Arka planında dâhiyane bir kimya taktiği barındırarak bize keyifle içeceğimiz bir bira sunan Guinness, 1989 yılından beri bu yöntemi kullanıyor! İçeriğimizi okuduktan sonra, bir bar ortamında satılabilecek harika bir bilgiye sahip olacaksınız...

Guinness biranın içindeki topla ilgili etrafta çok fazla bilgi dolaşıyor.

Bazıları bu topun, birayı soğuk tutması için olduğunu söylerken bazıları ise aroma verdiğini iddia ediyor. Aslında durum, tüm bunlardan çok daha farklı ve akıllıca!

Guinness, diğer biralara kıyasla daha az gaz barındırıyor.

Diğer biralar, karbondioksit (CO2) gazı ile gazlandırılırken Guinness’in içinde azot (N2) gazı bulunuyor. Aslında içerisinde karbondioksit gazı var ancak yeterli köpüğü oluşturacak kadar değil.

Bu da Guinness’in öteki biralara kıyasla daha az gaz barındırmasına sebep oluyor. Kısacası, istenilen köpük miktarı elde edilemiyor. İşte tam burada, bahsettiğimiz minik top devreye giriyor ve "widget" denilen sistemle dâhiyane bir yöntem geliştiriliyor.

Arka planında 4 yıllık araştırma ve 5 milyon sterlin harcama barındıran sistem, 1969 yılında geliştiriliyor ve 1989 yılında tam olarak hayata geçirilip piyasaya sürülüyor.

Küçük bir deliğe sahip bu topun içerisine, kutulanma aşamasındayken azot ekleniyor. Sıvı azot, birayla karışınca karbondioksit gazının taşması gerekiyor. Kapalı bir kutuda taşamayan bu gaz, topun deliğine giriyor. Yani top aslında, biranın içerisindeki azot gazının salınmasına yardımcı oluyor.

İçeceğinizi açtığınız anda topun içindeki azot gazı, havayla temas ederek serbest bırakılıyor ve pıssss! Size bol, taze ve kremamsı bir köpük sunuyor!

Biranın içerisindeki topu ve etkisini daha detaylı görmek isterseniz: