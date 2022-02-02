Şarap üretimi binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Günümüzde Gürcistan'ın yer aldığı bölgeden çıkma olduğu kabul edilen şarap, daha sonrasında tüm dünyaya yayılarak en çok tüketilen alkol türlerinden biri haline gelmiştir.

Şarap veya diğer adıyla mey, kısacası, fermente üzüm suyundan elde edilen alkollü bir içecek olarak tanımlanabilir. Teknik olarak her meyveyle üretimi yapılabilse de sadece 'şarap' olarak adlandırılabilmesi için hammaddesi üzüm olmalıdır. Üzüm; şarabın tadının güzelliğini, uzun süre dayanmasını, doğru asit ve şeker dengesinin oluşturulmasını sağlamak için en uygun meyvedir.

Tarihte tüketilen en eski alkollü içeceklerden biri olması sebebiyle, birçok tarihi etkiye de sahiptir. Örneğin; Antik Yunan tarihinde büyük öneme sahiptir. Öyle ki Dionysos adında şarap tanrıları dahi vardır. Ayrıca şarap kültürü, Osmanlı döneminde de çeşitli uygarlıkların egemenliği süresince devam eden bir alışkanlık olmuştur.

%9 ile %15 arası alkol içeren şarap; tadına, kokusuna, köpüklü olup olmamasına veya rengine göre çeşitli sınıflara ayrılır. Bunlardan, aynı görünüme sahip olmaları sebebiyle en çok karıştırılan şarap türü ise Blush ve Roze şaraptır. Pekala, kimi zaman romantizmi temsil eden kimi zaman da güzel bir aile yemeğine eşlik edebilen şarabın türlerinden biri olan 'Blush' ve 'Roze' arasındaki farklar nelerdir?

Tamamen satış stratejisi için mi üretildi?: Blush Şarap

'Kızarmak' anlamına gelen 'Blush' ismi kulağa oldukça ahenkli geliyor. Bunun sebebi Blush şarabın aslında sadece bir satış stratejisi için geliştirilmiş olmasıdır. Blush şarap için Amerikalı üreticilerin keşfi diyebiliriz. Zinfandel üzümlerinin bekletmeden sıkılmasından dolayı daha açık renkli bir içki elde edilir ve buna 'Beyaz Zinfandel' adı verilir. Daha sonra ise Amerikalı üreticiler, dünyanın en çok tanınan kırmızı üzümlerinden biri olan Cabernet Sauvignon üzümünden beyaz şarap yapmak isterler. Olması gerekenden daha fazla beklettikleri için de ortaya pembe tonlarında bir içki çıkar ve adına 'Blush' denilir.

Şarap literatüründe aslında 'Blush' diye bir çeşit yok

Tam anlamıyla bir Amerikan icadı olan Blush şarapların rengi açık pembeye benzer. Şarap üreticileri bir Blush şarap yapmaya karar verdiklerinde bunu iki yolla yaparlar. Birincisi üzümden elde edilen berrak su, kabuklarıyla beraber temas halinde bırakılır. İkinci yolda ise kırmızı ve beyaz şaraplar karıştırılır. Fakat Blush şaraplar, bazı insanlara göre Roze şaraplarla aynıdır ve şarap literatüründe 'Blush' diye bir tanım yoktur.

Her Blush bir Roze şaraptır, fakat her Roze şarap bir Blush değildir

Blush şarap bir nevi Roze şarabın alt türlerinden birisidir. Roze şarap, üretim tekniklerinden veya kullanılan meyvelerden dolayı kendi içerisinde tat, koku ve renk tonu gibi özelliklerde birçok türe ayrılır. Rengine göre temel olarak kırmızı, beyaz ve roze şeklinde ayrılan ana şarap türlerinde blush şaraba ise yer yoktur.

Pekala, bir Roze şarabın Blush olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Öncelikle, aralarında çok ciddi bir renk farkı yoktur. Blush şaraplar Roze şaraplara göre biraz daha açık bir pembe tonundadır. Bunun sebebi ise Blush şarapların, üzüm kabuklarıyla daha az temasta bulunmasıdır. Şaraptan gerçekten anlayan insanlar bir kadehi kaldırdığında Blush şarabın daha parlak renkte olduğunu fark edebilirler.

Ayrıca bir Roze veya Blush için yıllanmışlık önemli değildir. Aksine yeni üretilmiş olması, ferah aromasını kaybetmemesi için daha önemlidir. Kadeh seçimi ise her şarap türünde farklıdır. Roze şaraplarda ağız kısmı dışarı doğrudur ve diğer kadehlere göre daha küçüktür. Bunun sebebi ise kadehin dilin arka tarafına temasıyla beraber aromanın daha rahat alınmasının sağlanmasıdır.

Kısacası, Blush şarap Roze şaraptan isim olarak ayrılarak sadece bir satış stratejisi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Fakat her ikisi de içimi oldukça rahat, aroması keyifli içkilerdir. Fark edilmesi zor renk ve tat farklılıkları dışında herhangi bir ayrımı yoktur.

Şarabın kısa tarihine değindik ve Blush ile Rose şaraplar arasındaki farklar neler bunlardan bahsettik. Siz de fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.