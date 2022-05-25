Samsun'da Denizde 'Güdümlü Mermi Roket Motoru' Görüldü

Samsun sahilinde vatandaşlar tarafından fark edilen ve ekiplere bildirilen cisim 'güdümlü mermi roket motoru' çıktı.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı’nda bir cisim fark edilmiş ve kısa süre içinde de cismin ‘mayın’ olduğu ortaya çıkmıştı. Büyük bir paniğe sebep olan mayın, kısa süre içinde güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Bugün de benzer bir haber Samsun sahillerinden geldi. Denizde bir cismin yüzdüğünü fark eden vatandaşlar jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi.

Şüpheli cisim ‘güdümlü mermi roketi motoru’ çıktı!

Samsun’da bulunan cisim, ekipler tarafından anında müdahale edilerek ‘güdümlü mermi roket motoru’ olduğu tespit edildi. Tespit edilen cismin herhangi bir patlayıcı içermediği belirtildi. Ekipler, cismin Rus menşeli olduğunu bildirdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim uzun bir süredir devam ediyor. Tabii savaş tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bugün Samsun Dereköy Mahallesi’nde bulunan cismin de Rusya’nın kullandığı askeri araçlardan biri olduğu ve deniz yoluyla Samsun sahiline kadar sürüklendiği tahmin ediliyor.