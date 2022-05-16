Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'dan çekildiğini duyuran Renault, Rusya'daki tüm varlıklarını Rus hükümetine devretti. Renault, istemesi durumunda 6 yıl içerisinde bu karardan "kısmen" dönebilecek...

Birkaç ay önce Ukrayna'ya savaş açan Rusya, uluslararası kamuoyunun tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu bağlamda; sıradan insanların Rusya'ya karşı bakışı olumsuz yönde epey değişirken dev şirketler de ülkeden çekilme kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Fransız otomobil devi Renault da Rusya'dan çekilen şirketlerden bir tanesiydi. Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Renault, Rusya'daki tüm varlıklarını Rus hükümetine devretti. Rus hükümeti tarafından yapılan açıklamalarda tarafların anlaşmaya vardığı ifade edildi. Böylelikle Renault Rusya'nın ülkedeki tüm varlıkları, Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmiş oldu. Renault'un Rusya'daki en büyük otomobil şirketi Avtovaz'daki yüzde 68'lik payı ise Rus kuruluş NAMI'ye geçti.

Renault Rusya'nın devretme bedeli yalnızcaa 1 ruble

Bu devir işleminin sembolik olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov tarafından geçmiş dönemlerde yapılan açıklamalarda Renault'un Rusya'daki varlıklarının yalnızca 1 ruble karşılığında devredileceği duyurulmuştu. Öte yandan; Vladimir Putin de ülkeden çekilen şirketlerin varlıklarının hükümet tarafından alınma kararını desteklemişti.

Renault'un Rusya'daki varlıklarını devredişi ile ilgili yapılan açıklamalarda, şirketin Avtovaz'daki yüzde 68'lik payını 6 yıl içerisinde geri alabileceği ifadelerine yer verildi. Yani Renault, istediği takdirde Rusya'ya hızlı bir şekilde geri dönebilecek. Fransız şirket ile Rus hükümeti arasındaki anlaşma, tarafların birbirine açık kapı bıraktığının açık bir göstergesiymiş gibi görünüyor...