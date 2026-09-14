Samsung, akıllı telefonlar için bir rekor olan 10.000 nit parlaklığa ulaşabilen OLED ekran tanıttı.

Samsung, ekran konusunda da dünyanın en önde gelen firmalarından biri konumunda. Şimdi ise Samsung Display’den akıllı telefon sektöründe devrim yaratacak bir duyuru geldi. Firma, yeni nesil OLED panelini resmen duyurdu.

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M16 OLED malzeme altyapısı üzerine inşa edilen yeni ekran teknolojisi, 10.000 nit gibi rekor bir tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Akıllı telefonlarda şimdiye kadarki en parlak ekran olduğunu belirtelim.

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10.000 nitlik telefon ekranı

Çin’de düzenlenen bir etkinlikte ayrıntıları paylaşılan M16 OLED panel, Samsung Display’in LEAD 2.0 serisi altında konumlanıyor. WQHD çözünürlük (2560 x 1440 piksel) sunarken 1Hz ile 165Hz arasında değişken yenileme hızını destekleyen LTPO teknolojisine sahip. Günlük kullanım ve geniş alan aydınlatmasında 2.800 nit küresel tepe parlaklık sunan panel, renk tarafında ise %124 DCI-P3 renk gamı kapsamı vaat ediyor. Bölgesel olarak ise parlaklık 10000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Böylece en parlak ortamlarda bile ekranı kolayca görmek mümkün olacak.

M16 OLED paneller sadece yüksek parlaklık ve hız sunmakla kalmıyor, aynı zamanda göz sağlığı ve enerji verimliliğine odaklanıyor. Ekran; 3.300Hz PWM karartma, 5.000Hz anlık dokunma örnekleme hızı, yansıma önleyici kaplama da var. Tüm bu mimari güncellemeler sayesinde yeni panel, bir önceki nesle kıyasla %30’a varan oranlarda daha az güç tüketiyor.

Sektör raporlarına göre Samsung Display’in bu gelişmiş M16 OLED ekranları, önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde de kullanılacak.