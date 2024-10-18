Samsung, 24GB GDDR7 DRAM bellek çipini tanıttı ve yüksek performanslı grafik işleme birimleri için önemli bir adım attı.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, 24GB GDDR7 DRAM bellek çipini tanıttı. Yüksek performanslı grafik işleme birimlerine (GPU’lar) yönelik olarak tasarlanan bu yeni çip, sektördeki en büyük ve en hızlı bellek olma iddiasını taşıyor. 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu bellek, üst düzey GPU'larda kullanılacak.

Yeni 24GB GDDR7 DRAM bellek çipi, veri transfer hızlarını 40Gbps’ye kadar çıkarabiliyor. Bu, önceki nesil GDDR bellek çiplerine kıyasla %25’lik bir artış anlamına geliyor. Hızları, belirli koşullarda 42.5Gbps’ye kadar ulaşabilmesiyle de dikkat çekiyor.

%30 daha az güç tüketimi

Çip, Samsung'un 10nm üretim süreci kullanılarak üretildi. Boyutu, önceki versiyonlarla aynı kalmasına rağmen, yoğunluğu %50 artırıldı. Ayrıca, enerji verimliliğini artırmak için akıllı tasarım tercihleriyle güç tüketimi %30 azaltıldı.

Samsung, bu çipin resmi test ve onay sürecini tamamladıktan sonra, 2024 yılının başlarında AMD ve NVIDIA gibi büyük müşterilere göndermeyi planlıyor. GDDR7 bellek çipinin, yapay zeka, büyük veri merkezleri ve grafik işleme gibi zorlu uygulamalarda kullanılması bekleniyor. Gelecekteki oyun konsolları ve akıllı bağlantıya sahip gelişmiş araçlarda da yer alması muhtemel diyebiliriz.