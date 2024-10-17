Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın tasarımında kayda değer değişiklikler var.

Samsung, yeni Galaxy S25 serisini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Büyük olasılıkla Ocak ayında tanıtılacak bu yeni seride özellikle en üst model olan Galaxy S25 Ultra'nın tasarımında önemli değişiklikler göreceğiz. Ortaya çıkan yeni ekran koruyucu görsellerine göre mevcut Galaxy S24 Ultra'nın keskin köşeli ekran tasarımı, Galaxy S25 Ultra'da yerini daha yuvarlatılmış hatlara bırakacak gibi.

Teknoloji sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, Galaxy S25 Ultra'nın ekran koruyucusu olduğu iddia edilen bazı görseller paylaştı. Paylaşılan görseller cihazın köşelerinin artık daha yuvarlak hatlara sahip olacağını doğruluyor. Hatırlayacağınız üzere Galaxy S24 Ultra, standart Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerine kıyasla daha kesin köşelere sahip bir yapıya sahipti.

Galaxy serisinden alıştığımız keskin köşeler artık yok

Samsung’un bu tasarım değişikliği rekabetteki konumunu artırmaya yönelik stratejik bir adım olabilir. Apple, 2017'de tanıttığı iPhone X ile keskin köşeli ekranlardan uzaklaşmıştı. Şirket o zamandan beri ekran tasarımlarında daha yuvarlatılmış köşeler kullanıyor. Dahası bu tasarım tercihinin telefonun eldeki konumlandırılmasında ve tutuşunda önemli bir kolaylık sağladığı da düşünülüyor.

Sızdırılan görüntülere daha yakından bakıldığında Galaxy S25 Ultra'nın köşelerindeki kavislerin oldukça ince olduğu ve bu tasarımın klasik Galaxy estetiğini korurken tutuşu kolaylaştırmayı amaçladığı görülebiliyor. Ayrıca cihazın genel kasasının da köşelerden yuvarlatılarak ekranın tasarımıyla uyumlu hâle getirileceği düşünülüyor.

Ekran çerçevelerinde de değişiklikler var

Galaxy S25 serisine ait diğer görüntülerde ise cihazın çerçevelerinin küçültüldüğü dikkat çekiyor. Bu durum da Samsung’un iPhone 16 Pro gibi modellerle daha sıkı bir rekabete girmesine yardımcı olabilir.

Peki sizin Galaxy S25 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.