Samsung'un yaptığı bir patent başvurusu, şirketin daha önce görülmemiş 4'e katlanan bir telefon çıkarabileceğini ortaya koydu.

Katlanabilir telefonlar konusunda en önde gelen marka olan Samsung’un hâlihazırda üçe katlanan bir model geliştirdiğini biliyorduk. Hatta dün, G Fold ismiyle gelebilecek bu modelin 2025’te çıkabileceği ancak yalnızca 2 ülkeye özel olabileceğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise Samsung’un katlanabilir planları hakkında yepyeni bir patent ortaya çıktı. Bu patent başvurusu, şirketin daha önce görülmemiş bir telefon çıkarabileceğini gösteriyor.

Dörde katlanan telefon mu geliyor?

Patente göre Samsung, dörde katlanan bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkmayı planlıyor olabilir. Görsellerde, 3 menteşeye ve toplam 4 ekrana sahip bir telefonun yer aldığını görebiliyoruz.

Şimdiye kadar sadece 3 ekranlı katlanabilir cihazlar görmüştük. 4 ekranlı bir telefon gerçekten ilginç. Ancak ne kadar gerekli olduğu da bir soru işareti. Katlandığında oldukça kalın olması muhtemelen birçok kullanıcının hoşuna gitmeyecektir. Diğer bir görsele baktığımızda cihazın sağdan ve soldan katlanabilir olabileceğine dair çizimlerle de karşılaşıyor.

Bunlar dışında şirket, dosyaya 3 ekranlı bir cihaz da eklemiş. Bunun, hâlihazırda geliştirilmekte olan 3’e katlanan telefon için olduğunu düşünebiliriz. O cihazla ilgili kısımda, 3 ekran, 2 menteşe, bir USB-C portu ve üçlü kamera kurulumu gibi detaylar var. Tüm bunlar, yeni telefonda beklenen şeyler.

Sonuç olarak Samsung’un şimdiye kadarki en cesur tasarımlarından birini içeren bu patent hakkında kesin konuşmak için çok erken diyebiliriz. Şirketler, sık sık ilginç patentler alıyorlar ancak bazen hiçbirini gerçeğe dönüştürmüyorlar. O yüzden buna da şüpheyle yaklaşmakta fayda var.