GSM Association veritabanındaki bir listeleme, Samsung'un üçe katlanan telefonu hakkında bazı bilgiler ortaya çıkardı. Buna göre cihaz, bu yıl içinde gelebilir ancak sadece 2 ülkede çıkış yapabilir.

Samsung, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde üçe katlanan bir telefon üzerinde çalıştığı iddialarını doğrulamış ancak başka herhangi bir detay vermemişti. O günden beri de cihaz hakkında bazı sızıntılar görüyorduk.

Şimdi ise “Galaxy G Fold” olarak adlandırılacağı düşünülen telefonu bekleyenleri üzecek bilgiler geldi. GSM Association’da görülen bir listeleme, cihazın çıkış tarihi ve erişilebilirliği konusunda detaylar içeriyor.

Sadece 2 ülkede çıkış yapabilir

Listelemeye baktığımızda ilk görülen şey, telefonun 2025 yılında piyasaya sürüleceği. Bu oldukça sevindirici bir haber çünkü hakkında hâlâ bir gelişme olmaması kullanıcıların daha fazla bekleyeceklerini düşünmesine neden oluyordu. Zaten genelde Samsung, bu veritabanına telefon çıkmadan 6-7 ay önce ekleme yapıyor. Bu da bu yıl gelebileceğinin bir göstergesi.

Ancak moral bozabilecek bir bilgi daha var. Listelemeye göre telefon, sadece Kore ve Çin’de piyasaya sürülebilir. Bu, cihazın “SM-F968N” ve “SM-9680” varyantlarıyla yer alması nedeniyle yapılan bir çıkarım. “N”, şirketin kendi memleketi Kore’deki telefonlar, “0” ise Çin için kullanılıyor.

Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition isimli katlanabilir modelinde de bu tercihi yapmış ve telefonu sadece iki ülkede piyasaya sürmüştü. Bu yüzden üçe katlanabilir modelde de olma ihtimali var. İlk başta buralarda çıkıp daha sonra globale geldiğini de görebiliriz. Tabii ki bunların hepsi birer tahmin. Şu anda kesin bir şey söylemek pek doğru olmaz. Şirketin nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz.