Samsung, 50 MP ISOCELL GN1 Kamera Sensörünü Tanıttı

Samsung, akıllı telefon kameralarında giderek artan ihtiyaçları karşılamak için yeni ISOCELL GN1 kamera sensörünü geliştirdi ve tanıttı. Samsung'un 1,2 mikrometre piksel boyutuna sahip ilk sensörü olan ISOCELL GN1, şirketin Dual Pixel ve Tetracell teknolojilerini bir arada sunuyor.

Akıllı telefon kameraları üzerinde çalışmalarına hız veren Samsung, şirketin ilk 1,2 mikrometre (μm) piksel boyutuna sahip 50 megapiksel ISOCELL GN1 sensörünü duyurdu. ISOCELL GN1 ayrıca Samsung'un hem Dual Pixel hem de Tetracell teknolojilerini bir arada sunan ilk görüntü sensörü olarak öne çıkıyor.

Samsung'un Dual Pixel ve Tetracell teknolojileri, daha dinamik fotoğraf deneyimleri için optimize edilmiş düşük ışıklı fotoğraflar ve DSLR düzeyinde otomatik odaklama hızları vadediyor. Sensörün yüzeyinde 100 milyon adet faz algılamalı piksel bulunuyor ve böylece daha hızlı ve doğru otomatik odaklama imkanı sağlıyor.

Samsung ISOCELL GN1, Dual Pixel ve Tetracell teknolojilerini bir araya getiriyor

Dual Pixel teknolojisi, faz tespiti için farklı açılardan ışık alabilen tek bir pikselin içine iki fotodiyotu yan yana yerleştiriyor. Bu sayede ISOCELL GN1, düşük ışık koşullarında bile hareketsiz bir nesneyi anında her köşeden odaklayabiliyor. Görüntüleri çekerken, piksel içindeki iki fotodiyottan gelen çıktıların birleştirilmesi ile tek bir piksel çıkışı oluşturuluyor. Ek olarak, yazılım algoritması 100 MP ile karşılaştırılabilir görüntü çözünürlükleri üretmek için her fotodiyottan ışık bilgisi alıyor.

Tetracell teknolojisi ise piksellerin ışık yakalama ve işleme kapasitesini artıran bir piksel birleştirme tekniği. Dört piksel sinyalini bir araya getiren Tetracell, görüntü sensörünün piksel boyutunu 2.4 μm'ye çıkararak daha parlak 12.5 MP fotoğraflar çekmek için ışık hassasiyetini dört katına çıkarıyor. GN1, güçlü otomatik odaklama çözümüyle birleştirilmiş gelişmiş ışık hassasiyeti ile hem daha aydınlık hem de daha keskin sonuçlar elde etmek için aşırı düşük ışıklı ortamlarda bile bir nesneye hızlı bir şekilde odaklanabiliyor.

ISOCELL GN1, saniyede 30 kare hızında 8K çözünürlüğe kadar video kaydını destekliyor. Smart-ISO, sahneyi aynı anda birden fazla pozda yakalayan optimum ISO, gerçek zamanlı HDR ve hareket halindeyken bile keskin görüntüler ve videolar çeken jiroskop tabanlı elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) bir şekilde yönetiyor. Samsung, ISOCELL GN1'in seri üretimine bu ay başladıklarını açıkladı. Yani yeni sensörü yakında akıllı telefonlarda görmeyi bekleyebiliriz.