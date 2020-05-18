Samsung Galaxy Note 20+, 108MP Kamera ile Gelebilir

Yaz aylarında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 20 serisi ile ilgili söylentiler artarak devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre Galaxy Note 20+, Galaxy S20 Ultra gibi 108MP çözünürlüğünde bir ana sensör ile gelecek, ancak temel model bu kameradan yoksun olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni nesil Galaxy Note modellerini önümüzdeki yaz aylarında gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus ikilisi hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı ve GalaxyClub adlı internet sitesinde paylaşılan yeni bilgiler, yaklaşan amiral gemisinin kamera kurulumuna daha fazla ışık tutuyor.

Habere göre, Galaxy Note 20+’ın arkasında 108 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak. Temel model ise muhtemelen daha farklı bir sensör kullanacak. Ek olarak, Galaxy Note 20+’ta olacağı tahmin edilen 108MP’lik sensörün Galaxy S20 Ultra'daki ile aynı olup olmayacağı da henüz belli değil.

Galaxy Note 20+ modelindeki kameranın Galaxy S20 Ultra ile aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor

Galaxy S20 ailesinin en donanımlı modeli olarak karşımıza çıkan Ultra, ISOCELL Bright HM1 görüntü sensörünü kullanıyor. Bugüne dek hiçbir telefonda görmediğimiz kadar görüntü yakınlaştırma imkanı sağlayan cihaz, 108MP ana kameranın yanı sıra, 48MP telefoto sensörünü kullanarak sunduğu 100x Space Zoom özelliği ile de öne çıkıyor. Galaxy Note 20+'ın da bir Space Zoom özelliğine sahip olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor,

Peki, Galaxy Note 20 serisi hakkında bugüne kadar neler öğrendik? Temel modelde, 2345 x 1084 piksel çözünürlük, 404 PPI ve 60Hz yenileme hızı özelliklerine sahip 6,42 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran görmeyi bekliyoruz. Plus varyantında ise 3096 x 1444 piksel çözünürlük, 497 PPI ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,87 inç bir AMOLED ekran olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Note 20'nin Exynos 992 yonga seti ile destekleneceği tahmin ediliyor

Her zaman olduğu gibi S Pen desteği ile gelecek olan telefonlar, gücünü 6nm üretim sürecinde üretilen Exynos 992 yonga setinden alacak. Tabii, bu bazı pazarlardaki modellerin Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağını da hatırlatmakta fayda var. Selefine kıyasla çok daha gelişmiş bir ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörüne ev sahipliği yapacak olan Galaxy Note 20 serisi, kapağının altında 4.000 ila 5.000mAh arasında bir batarya barındıracak.