Samsung'un, uzun zamandır hakkında söylentiler dolaşan akıllı gözlüklerine ait yeni patentler ortaya çıktı.

Akıllı gözlük pazarına girmeyi planlayan teknoloji devlerinden biri de Samsung. Güney Koreli firma, 2023 yılında "Galaxy Glasses" adıyla akıllı gözlüklerinin marka hakkını da almıştı. Son olarak, Samsung'un Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütüne akıllı gözlükleri için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Bu patentler, Samsung akıllı gözlüklerin nasıl görünebileceğine dair de fikirler veriyor.

Gözlüklerin tasarımlarına baktığımızda, gündelik olarak kullanılan çerçeveli gözlüklerden çok farkı olmadığını görüyoruz. Sol cam çerçevesi üzerinde ise gözlüğün kılıfa konduğunda şarj olmasını sağlayan bir manyetik bağlantı noktası görülüyor. Bataryaların da gözlük saplarının uçlarında yer aldığı göze çarpıyor.

Dışarıdan bakınca çok farklı görünmeyecek

Öte yandan patent üzerinde herhangi bir kamera, sensör ya da mikrofon görülmüyor ki artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik söz konusu olduğunda akla ilk gelen donanımlar da bunlar oluyor. Bu durumda patent, gözlüğün özelliklerinden çok genel tasarımının fikrî mülkiyetini almaya odaklanmış olabilir.

Patent dosyalarında ayrıca akıllı gözlüğün kabı, bazı özellikleri ve genel olarak gözlüğün içine nasıl yerleştirileceği de yer alıyor. Ortada bir patent olması da Samsung'un gözlüğü kesin olarak bu şekilde yapacağı anlamına gelmiyor.

Büyük firmalar, sırf rakipleri kendi ürünlerine yakın tasarımlar çıkaramasın, isimler kullanamasın diye almışken tüm patentleri ve isimleri de alıyorlar. samsung Galaxy Glasses hakkında da kesin bir kanıya varmak için daha fazla bilginin ortaya çıkmasını beklemek gerekiyor.