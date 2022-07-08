Samsung Akıllı Telefon ve Akıllı Saatlere Zam Geldi

Samsung, dolar kurunun 17 TL'nin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte akıllı telefon ve bazı ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamla Galaxy S22 serisinin başlangıç fiyatı 2.000 TL arttı.

Dolar kuru bugünlerde 17 TL’nin üzerinde seyrederken, kurdaki bu artış özellikle elektronik cihazlara yansımaya devam ediyor. Apple, kurun artması nedeniyle henüz geçtiğimiz haftalarda zam yapmışken bugün, Samsung da Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Samsung’un yeni zammıyla birlikte Galaxy S22 serisinin başlangıç fiyatı 18.999 TL’ye yükseldi. Söz konusu zamla birlikte Samsung’un bazı ürünlerindeki fiyat değişimi şu şekilde gerçekleşti: Samsung’un yeni zammıyla ürün fiyatları böyle değişti: Samsung Galaxy akıllı telefonlar: Samsung Galaxy S22 (128 GB): Önceki fiyat: 16.999 TL Yeni fiyat: 18.999 TL

Samsung Galaxy S22+ (128 GB): Önceki fiyat: 22.999 TL Yeni fiyat: 24.999 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB): Önceki fiyat: 28.999 TL Yeni fiyat: 33.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: Önceki fiyat: 17.999 TL Yeni fiyat: 19.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: Önceki fiyat: 29.999 TL Yeni fiyat: 32.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold2: Önceki fiyat: 19.999 TL Yeni fiyat: 32.999 TL

Samsung Galaxy A53 5G: Önceki fiyat: 8.699 TL Yeni fiyat: 8.999 TL

Samsung Galaxy A73 5G: Önceki fiyat: 11.999 TL Yeni fiyat: 12.999 TL

Samsung Galaxy akıllı saatler: Samsung Galaxy Watch4 Classic Bluetooth (46 mm): Önceki fiyat: 3.999 TL Yeni fiyat: 4.299 TL

Samsung Galaxy Watch4 Bluetooth (40 mm): Önceki fiyat: 3.299 TL Yeni fiyat: 3.499 TL



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