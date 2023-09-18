Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı yüzüğünün adı ve çıkış tarihi belli oldu. Planlar değişmezse, Galaxy S24 serisinin lansmanı ile birlikte bu akıllı yüzükle de tanışma imkânı yakalayacağız.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir akıllı yüzük ile gündemde. Geçmişte ortaya çıkan bilgiler, söz konusu akıllı yüzüğün büyük oranda tanıtıma hazır olduğunu ve çok yakında tanışma imkânı yakalayacağımızı ortaya koyuyordu. Gelen son haberler ise bu yüzün isminin artık kesinleştiğini gözler önüne seriyor.

Galaxy Wearable uygulamasının kodları üzerinde yapılan incelemeler, Samsung'un yeni ürününün adını ve lansman tarihini gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre Samsung, akıllı yüzüğüne "Galaxy Ring" ismini verecek. Ayrıca bu akıllı yüzük, 2024'te piyasaya sürülecek. Galaxy S24 ailesinin lansmanı, Samsung Galaxy Ring'e de ev sahipliği yapabilir gibi görünüyor.

Daha çok sağlık odaklı bir ürün olacak

Edinilen bilgilere göre Samsung Galaxy Ring, daha çok sağlık takibi yapmaya yarayan bir ürün olacak. Kullanıcılar, bu akıllı ürünü kullanmak için telefonlarına yeni bir uygulama daha yükleyecekler. Galaxy Wearable'ın uzantısı niteliğinde olan bu uygulama, yüzükle ilgili kontrollerin yönetilmesini sağlayacak.

Samsung, yaklaşmakta olan akıllı yüzüğü ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum için çok da bekleyeceğiz gibi görünmüyor. 2024'te gerçekleştirilecek ilk Galaxy Unpacked, muhtemelen bu yüzüğün tanıtıldığı etkinlik olacak. Teknoloji dünyasının ünlü sızıntı kaynaklarından Ice Universe, bu yüzüğün Galaxy Unpacked'daki "yıldız" ürün olacağını ileri sürüyor. Buradan, beklentilerin yüksek olduğu sonucuna ulaşabiliriz.