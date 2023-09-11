Samsung'un üzerinde çalıştığı bilinen akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüzüğün ne zaman duyurulacağı açığa çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok uzun zamandır yeni bir ürün üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; 2018 yılında sızdırılan bir patent, şirketin akıllı yüzük üzerinde çalıştığını gözler önüne sermişti. Temmuz ayında ise bu ürün için resmi marka başvurusu yapan şirket, artık yılların emeğini son tüketici ile buluşturmak üzere.

Samsung'un "Galaxy Ring" olarak isimlendireceği tespit edilen akıllı yüzük, teknoloji dünyasının ünlü sızıntı kaynaklarından Ice Universe'e göre yakında tanıtılacak. Şirketin Galaxy S24 ailesi için muhtemelen ocak ayında gerçekleştireceği lansman, Galaxy Ring'e de ev sahipliği yapacak. Ancak pek çok kaynak, akıllı yüzüğün son kullanıcı ile buluşmasının biraz daha süreceğini söylüyor. Bunun nedeni, Samsung'un bu akıllı yüzük için uygulaması gereken prosedürler.

Samsung Galaxy Ring hangi özelliklere sahip olacak?

Edinilen bilgilere göre Samsung Galaxy Ring, daha çok sağlık odaklı bir ürün olacak. Yüzüğün sahip olacağı EKG ve PPG sensörler, kalp atış hızının takibi gibi işlevler için kullanılacak. Ayrıca bu akıllı yüzüğün kablosuz bağlantı desteğine sahip olacağı söyleniyor. Kablosuz bağlantı, Galaxy Ring'in Samsung'un diğer akıllı ev aletleri ile entegre çalışmasını sağlayacak. Mesela bu yüzüğü kullanarak Samsung kulaklığın sesini açıp kısabileceksiniz. Tabi şirket bunu mümkün kılarsa...

Samsung'un ilk akıllı yüzüğünün neler sunacağı ve nasıl bir fiyat bandında satılacağı şu an için bilinmiyor. Ancak beklentiler, bu akıllı yüzüğün 300 dolar bandında fiyatlandırılması yönünde. Samsung'un 2024'te gerçekleştireceği ilk lansman, büyük olasılıkla bu yüzükle ilgili tüm bilinmezleri açığa çıkaracak.