Samsung'un Android 11 Üzerinde Çalıştığı Ortaya Çıktı

Google, geçtiğimiz günlerde Android 11'in ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Geekbench'te bugün görülen bazı test sonuçları, Samsung'un bu yazılımın üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Google, bu ayın başında Android 11'in ilk geliştirici önizlemesini yayınladı ve geliştiriciler, bu yazılımı kullanarak çalışmalarına başladı. Bugün ortaya çıkan bilgilerden bazıları, Samsung'un elini çabuk tuttuğunu gösteriyor.

Samsung bu yeni yazılımı Galaxy S10+ üzerinde denemeye başlamış. Geekbench'in verilerine göre SM-G975F model numarasına sahip bir Galaxy S10+ Android R ile teste tabii tutuldu. Google'ın yeni işletim sistemi Android 11 olarak da biliniyor fakat geliştirici, Google'ın alfabetik isim verme düzenini takip edeceğini ve yeni yazılımın Android R olarak isimlendirileceğini öngörüyor.

İşte Samsung'un Android 11 için çalışmalara başladığını gösteren Geekbench testi:

Geekbench, testi işletim sistemi hakkında sıra dışı bir detay ortaya çıkartmıyor zaten işletim sistemi genel kullanıma açılmadan detay verilmesini beklemek garip olurdu fakat bu haberdekilerin doğru olduğunu farz edersek Samsung'un bu işletim sistemini kendi donanımlarında deneyen ilk geliştirici olmak için çok hızlı davrandığını söyleyebiliriz.

Bu da demek oluyor ki bu yılın sonuna doğru Android 11 resmen çıkabilir. Galaxy S10+ olmasa bile en azından Samsung'un herhangi bir amiral gemisinde bu yazılımı görebiliriz.

Samsung şaşırtıcı bir şekilde Android 10'u bazı akıllı telefonlarına 2019 bitmeden hızlı bir şekilde getirmişti. Android 10 desteği, Galaxy Fold gibi birkaç istisna haricinde son 6 ayda doruk noktasına ulaştı. Yani Samsung'un Android 10'da yaptığı gibi Android R'yi de hızlı bir şekilde telefonlarında kullanacağına inanmamak için hiç bir neden yok fakat Google, Android 11'i resmen tanıtmadan Samsung'un kullanması da imkansız.

Samsung telefonlarının 2 büyük yazılım güncellemesi alacağının garantisini vermeye devam ediyor. Yeni aldığınız telefonunuz Android Pie ile gelirse teknik olarak Android 11 güncellemesi alacak demektir fakat telefonunuz zaten 2 büyük güncelleme aldıysa muhtemelen bir daha alamayacaktır.